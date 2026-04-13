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MINISTAR VANJSKIH POSLOVA

Mađarska u šoku: Sijarto nestao iz javnosti, pojave se tvrdnje o uništavanju dokumenata i tajnim letovima

Sijarto je zajedno s Orbanom bio među najglasnijim zagovornicima veta Mađarske na evropski paket pomoći Ukrajini od 90 milijardi eura

Peter Sijarto. Fena

A. O.

13.4.2026

Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Sijarto (Péter Szijjártó) nije se pojavljivao u javnosti niti na društvenim mrežama od subote, dok ga pojedini izvori povezuju s navodnim uništavanjem povjerljive dokumentacije. Istovremeno, vojni avion koji ministar često koristi odletio je prema Bliskom istoku.

Nakon izbora u Mađarskoj na kojima je Peter Mađar (Péter Magyar) nakon 16 godina vladavine porazio Viktora Orbana (Viktor Orbán), stigle su brojne reakcije iz političkog vrha. Orban je priznao poraz i čestitao Mađaru, a oglasili su se i drugi visoki zvaničnici Fidesza, osim ministra graditeljstva i prometa Janoša Lázára (János Lázár) i ministra vanjskih poslova Petera Sijarta.

Sijarto, koji je ranije bio jedan od ključnih ljudi u kampanji, nije viđen ni u izbornom stožeru, niti tokom Orbanovog govora nakon izbora.

Na konferenciji za medije, Peter Mađar je izjavio da se Sijarto nalazi u ministarstvu vanjskih poslova, gdje, kako je naveo, uništava povjerljive dokumente vezane za sankcije Rusiji.

Istovremeno, mađarski portal 24.hu navodi da su u ponedjeljak rano ujutro dva vojna aviona poletjela iz baze u Kecskemetu prema Africi.

Vojni avion marke Falcon, koji Sijarto često koristi, zabilježen je na letu prema Crvenom moru. Isti avion je i prošle sedmice boravio na Bliskom istoku, kada je sletio u Oman.

Vojni transportni avion Embraer KC-390 poletio je za Tripoli nedugo nakon ponoći, a u Kecskemét se vratio ujutro.

Mađarske odbrambene snage saopćile su da će taj avion učestvovati na međunarodnoj vojnoj vježbi specijalnih operacija „Flintlock 26“, koja se od 11. aprila do 3. maja održava u Obali Slonovače i Libiji, navodi Telex.

Inače, Sijarto se nedugo prije izbora našao u središtu skandala nakon što je priznao da je u kontaktu s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom (Sergey Lavrov). Pojavile su se i tvrdnje o razmjeni povjerljivih evropskih dokumenata o Ukrajini.

Sijarto je zajedno s Orbanom bio među najglasnijim zagovornicima veta Mađarske na evropski paket pomoći Ukrajini od 90 milijardi eura.

Također je optuživao Ukrajinu za navodne sabotaže energetskih pravaca u regionu, uključujući naftovod Družba i plinovod Turski tok, što su ukrajinske i srbijanske vlasti ranije demantovale.

Pored toga, kritikovao je Hrvatsku zbog cijene transporta nafte putem Jadranskog naftovoda (Janaf), nazivajući je „ratnim profiterom“ u raspravama na međunarodnom nivou.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# PÉTER SZIJJÁRTÓ EN
# PÉTER MAGYAR
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