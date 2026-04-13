Mađarska u šoku: Sijarto nestao iz javnosti, pojave se tvrdnje o uništavanju dokumenata i tajnim letovima

Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Sijarto (Péter Szijjártó) nije se pojavljivao u javnosti niti na društvenim mrežama od subote, dok ga pojedini izvori povezuju s navodnim uništavanjem povjerljive dokumentacije. Istovremeno, vojni avion koji ministar često koristi odletio je prema Bliskom istoku.

Nakon izbora u Mađarskoj na kojima je Peter Mađar (Péter Magyar) nakon 16 godina vladavine porazio Viktora Orbana (Viktor Orbán), stigle su brojne reakcije iz političkog vrha. Orban je priznao poraz i čestitao Mađaru, a oglasili su se i drugi visoki zvaničnici Fidesza, osim ministra graditeljstva i prometa Janoša Lázára (János Lázár) i ministra vanjskih poslova Petera Sijarta.

Sijarto, koji je ranije bio jedan od ključnih ljudi u kampanji, nije viđen ni u izbornom stožeru, niti tokom Orbanovog govora nakon izbora.

Na konferenciji za medije, Peter Mađar je izjavio da se Sijarto nalazi u ministarstvu vanjskih poslova, gdje, kako je naveo, uništava povjerljive dokumente vezane za sankcije Rusiji.

Istovremeno, mađarski portal 24.hu navodi da su u ponedjeljak rano ujutro dva vojna aviona poletjela iz baze u Kecskemetu prema Africi.

Vojni avion marke Falcon, koji Sijarto često koristi, zabilježen je na letu prema Crvenom moru. Isti avion je i prošle sedmice boravio na Bliskom istoku, kada je sletio u Oman.