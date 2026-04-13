Tramp se pravda zbog objave u kojoj izgleda kao Isus: "Mislio sam da me slika prikazuje kao doktora"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) obrisao je objavu sa društvene mreže Truth Social (Truth Social) koja je sadržavala umjetno generisanu sliku na kojoj je prikazan u liku Isusa Krista, nakon što je izazvala oštre reakcije javnosti.

U obraćanju medijima u Bijeloj kući, Tramp je pokušao objasniti spornu objavu i negirao tvrdnje da je na slici bio prikazan kao Isus.

- Objavio sam to. Mislio sam da je to ja kao doktor. Trebalo je da to bude ja kao doktor, da ljude činim zdravijima - rekao je Tramp.

Spornu sliku, generisanu pomoću vještačke inteligencije, Tramp je objavio u nedjelju navečer, nakon što je ranije kritikovao papu Lava XIV (Papa Lav XIV) zbog njegovih stavova o američkim vojnim akcijama protiv Irana i Venecuele.