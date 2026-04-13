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OBRISAO JE

Tramp se pravda zbog objave u kojoj izgleda kao Isus: "Mislio sam da me slika prikazuje kao doktora"

Trebalo je da to bude ja kao doktor, da ljude činim zdravijima, rekao je Tramp

Tramp: Sebe prikazao kao Isusa. Truth Social

A. O.

13.4.2026

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) obrisao je objavu sa društvene mreže Truth Social (Truth Social) koja je sadržavala umjetno generisanu sliku na kojoj je prikazan u liku Isusa Krista, nakon što je izazvala oštre reakcije javnosti.

U obraćanju medijima u Bijeloj kući, Tramp je pokušao objasniti spornu objavu i negirao tvrdnje da je na slici bio prikazan kao Isus.

- Objavio sam to. Mislio sam da je to ja kao doktor. Trebalo je da to bude ja kao doktor, da ljude činim zdravijima - rekao je Tramp.

Spornu sliku, generisanu pomoću vještačke inteligencije, Tramp je objavio u nedjelju navečer, nakon što je ranije kritikovao papu Lava XIV (Papa Lav XIV) zbog njegovih stavova o američkim vojnim akcijama protiv Irana i Venecuele.

Na fotografiji je Tramp prikazan u bijeloj haljini kako desnom rukom dodiruje osobu koja izgleda bolesno ili na samrti, dok iz njegove druge ruke izlazi jaka svjetlost. U pozadini se nalaze američka zastava, orlovi i vojni avioni.

Objava je izazvala brojne reakcije u javnosti. Konzervativna kršćanska komentatorica Megan Bašam (Megan Basham) napisala je na platformi X da nije jasno da li je predsjednik pokušao da se našali ili je riječ o nečem drugom, ocijenivši sliku kao „očiglednu blasfemiju“.

Kritike su stigle i od bivše članice Kongresa Merjori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene), kojoj je objava posebno zasmetala jer je objavljena na Vaskrs.

# SAD
# DONALD TRUMP
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