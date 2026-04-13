Kremlj kritikovao Trampovu odluku o blokadi iranskih luka: Upozorenja na posljedice po globalna tržišta

Kremlj je u ponedjeljak kritikovao odluku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) o pokretanju blokade iranskih luka, upozoravajući da bi takvi potezi mogli imati negativne posljedice po međunarodna tržišta.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry Peskov) izjavio je da bi ovakve akcije „vjerovatno nastavile negativno utjecati na međunarodna tržišta“.

- Takve akcije će vjerovatno nastaviti negativno utjecati na međunarodna tržišta. To se može pretpostaviti s visokim stepenom sigurnosti - rekao je Peskov novinarima.

Dodao je da su brojni detalji situacije i dalje nejasni, zbog čega Moskva ne želi davati opširnije komentare.

Peskov je također upitan o ruskoj ponudi da preuzme iranski uranij kao dio mogućeg dogovora o budućnosti iranskog nuklearnog programa, na šta je odgovorio da je prijedlog i dalje na stolu.

- Ponuda je izrečena, ali nije prihvaćena. Rusija ostaje otvorena da ponudi svoju pomoć - rekao je.

Prema navodima CNN-a (CNN), Rusija je Iranu pružila obavještajne podatke o kretanju i lokacijama američkih vojnih snaga, brodova i aviona, pozivajući se na izvore upoznate s američkim obavještajnim podacima.

Isti izvor navodi i da Moskva pomaže Iranu u razvoju taktika korištenja bespilotnih letjelica, baziranih na iskustvima iz rata u Ukrajini, kako bi se pogodili ciljevi SAD-a i zaljevskih država na Bliskom istoku.

Također, ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio je posredničku ulogu Rusije u rješavanju sukoba tokom niza razgovora s liderima zemalja Perzijskog zaljeva.