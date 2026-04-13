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UPOZORENJE NA ESKALACIJU

Fidan: Izrael bi nakon Irana mogao Tursku označiti kao sljedeću metu

Moramo biti jaki kako bismo spriječili Izrael da to učini Palestini, rekao je Erdoan

Hakan Fidan. Anadolija

A. O.

13.4.2026

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je da postoji mogućnost da Izrael, nakon Irana, pokuša Tursku odrediti kao novog protivnika u regionu. 

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku.

Fidan smatra da izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) ne može politički opstati bez postojanja vanjskih neprijatelja, upozoravajući na sve dublje regionalne podjele.

On je naglasio da je uravnotežena politika Turske u regionu razlog zbog kojeg, kako tvrdi, Ankara postaje meta izraelskog političkog pritiska. Također se osvrnuo na ranije izjave izraelskog premijera upućene turskom predsjedniku.

- Netanjahu ima kompleks prema Erdoğanu i ne može ga podnijeti. Turski napori za uspostavu ravnoteže drže regiju na razini na kojoj Izrael ne može srušiti Tursku. Ta ih situacija gura u nestabilnost - rekao je Fidan.

Dodao je da su politike Izraela u regionu, posebno u vezi s Gazom, Sirijom i Libanonom, u potpunoj suprotnosti s turskim pristupom.

- Kada se gleda iz perspektive Sirije, Gaze i Libanona, ekstremističke politike koje je Izrael proširio potpuno su suprotne turskima. Zato i ciljaju Tursku. Erdoğanovo vodstvo u svjetskom poretku i turski utjecaj blokiraju iluziju koju Izrael pokušava stvoriti - poručio je.

Fidan je ponovio upozorenje da „nakon Irana Izrael ne može živjeti bez neprijatelja“, dodajući da postoji mogućnost da Turska postane nova meta izraelske politike.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) ranije je optužio Izrael za zločine u Palestini i Libanu te je upozorio na mogućnost vojne reakcije.

- Moramo biti jaki kako bismo spriječili Izrael da to učini Palestini. Baš kao što smo ušli u Karabah, baš kao što smo ušli u Libiju, učinit ćemo isto i njima - rekao je Erdoan.

- Ništa nas ne sprječava u tome. Samo moramo biti jaki kako bismo mogli poduzeti ove korake - dodao je turski predsjednik.

# IZRAEL
# TURSKA
# HAKAN FIDAN
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