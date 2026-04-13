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NAKON POBJEDE

Mađar najavio promjenu kursa prema Izraelu: "Nema radikalnih poteza, ali politika se mijenja"

Izrael je važan ekonomski partner i nastavit ćemo sarađivati s njim, s ciljem izgradnje pragmatičnog odnosa, poručio je

Peter Mađar. Screenshot / YouTube - AP

A. O.

13.4.2026

Budući premijer Mađarske Peter Mađar (Péter Magyar) obratio se u Budimpešti nakon pobjede njegove stranke Tisa, a u fokusu njegovog govora bio je i budući odnos Mađarske s Izraelom, koji je dosadašnja vlada Viktora Orbana (Viktor Orbán) postavila kao jedan od ključnih vanjskopolitičkih prioriteta.

Mađar je poručio da će doći do određenih promjena u pristupu, ali da one neće biti radikalne.

- Što se tiče odnosa između Izraela i Mađarske, mogu reći da očigledno postoji posebna veza. Mnogi naši mađarski sunarodnjaci žive u Izraelu, a brojni izraelski građani posjećuju Mađarsku. U Mađarskoj živi vrlo snažna jevrejska zajednica, jedna od najvećih u Evropi, i na sreću živi u miru i sigurnosti. Mađarska je do sada vodila, i nastavit će voditi, politiku nulte tolerancije prema svim oblicima antisemitizma. Nećemo se upuštati u prakse poput onih koje je provodila Orbanova vlada u raznim propagandnim publikacijama - rekao je Mađar.

Govoreći o odnosu prema Evropskoj uniji i njenim odlukama o Izraelu, Mađar je naveo da Mađarska više neće unaprijed zauzimati blokadni stav kao do sada.

- Izrael je važan ekonomski partner i nastavit ćemo sarađivati s njim, s ciljem izgradnje pragmatičnog odnosa. Iako svako pitanje i svaka odluka zahtijevaju razmatranje, ne mogu garantovati hoće li Mađarska nastaviti blokirati odluke Evropske unije koje se tiču Izraela. Ne želim donositi preuranjene zaključke po tom pitanju. Procjenjivat ćemo odluke Evropske unije kako budu dolazile i razmotriti šta je u našem najboljem interesu - rekao je.

Na kraju konferencije najavio je i da će Mađarska ponovo pristupiti Rimskom statutu Međunarodnog krivičnog suda, iz kojeg se ranije povukla vlada Viktora Orbana nakon optužnice protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu).

# MAĐARSKA
# POBJEDA
# PÉTER MAGYAR
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