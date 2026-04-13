Mađar najavio promjenu kursa prema Izraelu: "Nema radikalnih poteza, ali politika se mijenja"

Budući premijer Mađarske Peter Mađar (Péter Magyar) obratio se u Budimpešti nakon pobjede njegove stranke Tisa, a u fokusu njegovog govora bio je i budući odnos Mađarske s Izraelom, koji je dosadašnja vlada Viktora Orbana (Viktor Orbán) postavila kao jedan od ključnih vanjskopolitičkih prioriteta.

Mađar je poručio da će doći do određenih promjena u pristupu, ali da one neće biti radikalne.

- Što se tiče odnosa između Izraela i Mađarske, mogu reći da očigledno postoji posebna veza. Mnogi naši mađarski sunarodnjaci žive u Izraelu, a brojni izraelski građani posjećuju Mađarsku. U Mađarskoj živi vrlo snažna jevrejska zajednica, jedna od najvećih u Evropi, i na sreću živi u miru i sigurnosti. Mađarska je do sada vodila, i nastavit će voditi, politiku nulte tolerancije prema svim oblicima antisemitizma. Nećemo se upuštati u prakse poput onih koje je provodila Orbanova vlada u raznim propagandnim publikacijama - rekao je Mađar.