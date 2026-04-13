Tramp u Bijeloj kući ugostio "DoorDash baku", događaj iskorišten za promociju poreske politike

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) iznenada je pozvao novinare u Zapadno krilo Bijele kuće, gdje je otvorio vrata i dočekao ženu u majici s natpisom „DoorDash baka“, koja je donijela dvije velike kese hrane iz McDonald's-a.

- Ne djeluje kao da je ovo inscenirano, zar ne - upitao je Tramp okupljene novinare, prije nego što je oko 15 minuta odgovarao na pitanja o ratu s Iranom, uključujući propale pregovore tokom vikenda, Hormuški moreuz i kritike pape Lava XIV (Papa Lav XIV).

Prema pisanju CNN-a (CNN), događaj je očigledno bio osmišljen kao promocija dijela zakona Republikanske stranke koji se odnosi na ukidanje poreza na napojnice, što administracija vidi kao važnu temu uoči izbora na polovini mandata u novembru. Istovremeno, događaj je pokazao i pokušaj Bijele kuće da balansira između unutrašnje politike i aktuelnog sukoba s Iranom.