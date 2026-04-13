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MAĐARSKA

Orban se oglasio nakon što je izgubio na izborima: "Ovo je častan poraz, vraćamo se jači"

U idućim sedmicama ćemo se reorganizirati, obići svaku izbornu jedinicu i okupiti naše ljude, naveo je

Viktor Orban. AP

A. O.

13.4.2026

Bivši premijer Mađarske Viktor Orban ponovo se oglasio nakon izbornog poraza, uputivši poruku biračima koji su podržali njegovu stranku Fidesz na parlamentarnim izborima održanim 12. aprila.

- Dragi sunarodnjaci, danas je jasno da je na jučerašnjim izborima više od 2,25 miliona birača dalo potporu listi i kandidatima Fidesz-KDNP-a. Nacionalna opcija, naša politička zajednica, danas je u Mađarskoj te veličine - poručio je Orban u videu objavljenom na Facebooku.

Zahvalio je pristalicama i naglasio da, uprkos porazu, ostaju snažna politička snaga.

- Veliko hvala svim našim pristašama. Godine 2014. s istim brojem glasova ostvarili smo veliku izbornu pobjedu. Jučer je to bilo dovoljno tek za častan poraz, no birači nacionalne opcije uvijek mogu računati na nas - rekao je.

Orban je istakao da Fidesz ostaje „najpovezanija politička zajednica u Mađarskoj“, dodajući da će nastaviti služiti građanima i u narednom periodu.

- Plan nam je zajedno s našim biračima zaštititi postignuća nacionalne politike. U idućim sedmicama ćemo se reorganizirati, obići svaku izbornu jedinicu i okupiti naše ljude - naveo je, najavivši i sjednicu nacionalnog odbora 28. aprila.

Na izborima održanim 12. aprila 2026. godine, stranka Tisa, predvođena Peterom Mađarom (Péter Magyar), ostvarila je uvjerljivu, dvotrećinsku pobjedu. Orban je još u izbornoj noći priznao poraz.

- Izborni rezultat još nije konačan, ali je za nas bolan i jasan. Odgovornost i prilika za upravljanje zemljom nisu pripali nama. Čestitao sam pobjedničkoj stranci - rekao je tada.

Izlaznost na izborima bila je rekordna, gotovo 80 posto birača izašlo je na birališta. Nakon pobjede Tise, mađarska valuta forinta ojačala je i prema euru i prema dolaru.

Novi lider Peter Mađar najavio je i prve reformske poteze, uključujući izmjene Ustava kojima bi se mandat premijera ograničio na dva ciklusa, što bi onemogućilo Orbanov povratak na tu funkciju.

Na izborni poraz Fidesza reagovali su i drugi visoki zvaničnici stranke, uključujući Antala Rogana (Antal Rogán), koji je odgovarao na pitanja novinara u blizini Karmelićanskog samostana u Budimpešti.

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# PORAZ
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