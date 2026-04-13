Orban se oglasio nakon što je izgubio na izborima: "Ovo je častan poraz, vraćamo se jači"

Bivši premijer Mađarske Viktor Orban ponovo se oglasio nakon izbornog poraza, uputivši poruku biračima koji su podržali njegovu stranku Fidesz na parlamentarnim izborima održanim 12. aprila. - Dragi sunarodnjaci, danas je jasno da je na jučerašnjim izborima više od 2,25 miliona birača dalo potporu listi i kandidatima Fidesz-KDNP-a. Nacionalna opcija, naša politička zajednica, danas je u Mađarskoj te veličine - poručio je Orban u videu objavljenom na Facebooku. Zahvalio je pristalicama i naglasio da, uprkos porazu, ostaju snažna politička snaga.

- Veliko hvala svim našim pristašama. Godine 2014. s istim brojem glasova ostvarili smo veliku izbornu pobjedu. Jučer je to bilo dovoljno tek za častan poraz, no birači nacionalne opcije uvijek mogu računati na nas - rekao je. Orban je istakao da Fidesz ostaje „najpovezanija politička zajednica u Mađarskoj“, dodajući da će nastaviti služiti građanima i u narednom periodu.

- Plan nam je zajedno s našim biračima zaštititi postignuća nacionalne politike. U idućim sedmicama ćemo se reorganizirati, obići svaku izbornu jedinicu i okupiti naše ljude - naveo je, najavivši i sjednicu nacionalnog odbora 28. aprila. Na izborima održanim 12. aprila 2026. godine, stranka Tisa, predvođena Peterom Mađarom (Péter Magyar), ostvarila je uvjerljivu, dvotrećinsku pobjedu. Orban je još u izbornoj noći priznao poraz.