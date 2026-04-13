Njemačka reže cijene goriva i uvodi neoporezive bonuse: hitne mjere zbog krize na Bliskom istoku

Vladajuća koalicija u Njemačkoj, koju čine predstavnici stranaka CDU/CSU i SPD, postigla je dogovor o paketu mjera s ciljem ublažavanja posljedica rata u Iranu koje se već osjećaju na globalnom nivou.

Nakon višednevnih i intenzivnih pregovora tokom proteklog vikenda, ministri su usaglasili konkretne poteze koji su danas i zvanično predstavljeni.

Ključna mjera odnosi se na privremeno smanjenje poreza na benzin za 17 centi po litru, koje će biti na snazi najmanje dva mjeseca.

Osim toga, poslodavcima će biti omogućeno da radnicima isplate jednokratni bonus u iznosu od 1.000 eura, koji neće biti oporezovan.

Iz vladajuće koalicije najavljeno je i da će u narednim sedmicama predstaviti dugoročniji plan smanjenja poreza, prvenstveno za građane s niskim i srednjim primanjima.

Paralelno s tim, planirano je da se do ljeta usvoji i sveobuhvatna reforma zdravstvenog osiguranja, s ciljem smanjenja opterećenja za poslodavce u kontekstu ubrzanog starenja stanovništva.

Koalicija je također potvrdila da će u Briselu insistirati na ublažavanju ciljeva emisija za automobilsku industriju, odbacujući prijedloge Evropske komisije o dodatnim obavezama za proizvođače, uključujući kompenzaciju za povećane emisije.