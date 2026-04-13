Trampova administracija razmatra novi sastanak s Iranom: U opticaju više lokacija i moguće produženje primirja

Zvaničnici administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) interno razmatraju detalje mogućeg drugog sastanka s iranskim zvaničnicima prije isteka primirja između Vašingtona i Teherana naredne sedmice, piše CNN.

Prema navodima izvora, u toku su razmatranja mogućih datuma i lokacija za novi susret, ukoliko tekući pregovori s Iranom i posrednicima u regionu budu napredovali u narednim danima. Ove diskusije, kako se navodi, za sada su u ranoj i preliminarnoj fazi.

- Moramo biti spremni da brzo organizujemo stvari ukoliko se situacija bude kretala u tom pravcu - rekao je jedan od izvora.

Subotnji višesatni sastanak u Islamabadu bio je vrhunac višesedmičnih pregovora u kojima su učestvovali visoki američki zvaničnici i regionalni posrednici, uključujući Pakistan, Tursku, Egipat i Oman.