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RJEŠENJE NEIZVJESNO

Trampova administracija razmatra novi sastanak s Iranom: U opticaju više lokacija i moguće produženje primirja

Moramo biti spremni da brzo organizujemo stvari ukoliko se situacija bude kretala u tom pravcu, rekao je jedan od izvora

Delegacija u Islamabadu. AP

A. O.

13.4.2026

Zvaničnici administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) interno razmatraju detalje mogućeg drugog sastanka s iranskim zvaničnicima prije isteka primirja između Vašingtona i Teherana naredne sedmice, piše CNN.

Prema navodima izvora, u toku su razmatranja mogućih datuma i lokacija za novi susret, ukoliko tekući pregovori s Iranom i posrednicima u regionu budu napredovali u narednim danima. Ove diskusije, kako se navodi, za sada su u ranoj i preliminarnoj fazi.

- Moramo biti spremni da brzo organizujemo stvari ukoliko se situacija bude kretala u tom pravcu - rekao je jedan od izvora.

Subotnji višesatni sastanak u Islamabadu bio je vrhunac višesedmičnih pregovora u kojima su učestvovali visoki američki zvaničnici i regionalni posrednici, uključujući Pakistan, Tursku, Egipat i Oman.

Regionalni izvor za CNN navodi da bi mogla uslijediti još jedna runda pregovora, te da Turska radi na približavanju stavova dvije strane.

Prije dogovora o sastanku u Islamabadu, razmatrano je više mogućih lokacija, među kojima su Ženeva, Beč i Istanbul.

Ženeva i Islamabad se sada ponovo spominju kao moguće opcije za narednu rundu pregovora, navodi izvor upoznat s razgovorima.

Zvaničnici američke administracije i dalje izražavaju nadu da je diplomatsko rješenje moguće.

U zavisnosti od dinamike pregovora u narednim danima, SAD i Iran mogli bi produžiti rok primirja kako bi se omogućilo dodatno vrijeme za postizanje dogovora.

# SAD
# DONALD TRUMP
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