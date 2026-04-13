Tanker s naftom probio Trampovu blokadu: Evo iz koje zemlje dolazi, zabrana ne zaustavlja saobraćaj u potpunosti

Američka pomorska blokada Hormuškog moreuza stupila je danas u 16 sati, obuhvatajući iransku obalu, Omanski zaljev i Arabijsko more. Ipak, prema podacima o praćenju brodova koje prenosi CNN, pomorski saobraćaj kroz jednu od najvažnijih svjetskih naftnih ruta nije u potpunosti zaustavljen.

Već u prvim satima primjene blokade zabilježene su različite reakcije brodova koji su se zatekli u zoni.

Tanker „Elpis“, registrovan na Komorima i ranije sankcionisan od strane SAD-a 2025. godine zbog učešća u iranskoj trgovini naftom u okviru takozvane „flote u sjeni“, prošao je kroz Hormuški moreuz djelimično natovaren, uprkos stupanju blokade na snagu.