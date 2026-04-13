Tanker s naftom probio Trampovu blokadu: Evo iz koje zemlje dolazi, zabrana ne zaustavlja saobraćaj u potpunosti

Američka pomorska blokada Hormuškog moreuza stupila je danas u 16 sati, obuhvatajući iransku obalu, Omanski zaljev i Arabijsko more. Ipak, prema podacima o praćenju brodova koje prenosi CNN, pomorski saobraćaj kroz jednu od najvažnijih svjetskih naftnih ruta nije u potpunosti zaustavljen.
Već u prvim satima primjene blokade zabilježene su različite reakcije brodova koji su se zatekli u zoni.
Tanker „Elpis“, registrovan na Komorima i ranije sankcionisan od strane SAD-a 2025. godine zbog učešća u iranskoj trgovini naftom u okviru takozvane „flote u sjeni“, prošao je kroz Hormuški moreuz djelimično natovaren, uprkos stupanju blokade na snagu.
S druge strane, tanker „Ostrija“, registrovan u Bocvani, promijenio je kurs samo 41 minut nakon isteka roka koji je odredila administracija Donalda Trampa (Donald Trump), te se uputio ka Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Treći brod, „Rich Star“, zabilježen je kako pluta u zoni bez kretanja u blizini otoka Kešm, što ukazuje na taktiku „čekanja i procjene situacije“.
Američka vojska upozorila je da bi brodovi koji uđu u zabranjeno područje bez dozvole mogli biti presretnuti ili zaplijenjeni. Iran je, s druge strane, zaprijetio odmazdom, što dodatno povećava rizik od eskalacije u regionu.
CNN navodi da trenutna situacija pokazuje visok nivo neizvjesnosti među brodarskim kompanijama, ali da saobraćaj kroz moreuz i dalje nije potpuno obustavljen.