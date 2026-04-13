YouTube uklanja proiranski kanal koji producira anti-Trampovske videosnimke

Google, vlasnik platforme YouTube, uklonio je kanal grupe Explosive Media, koja je proizvodila Lego-animacije u kojima se ismijava predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) i američki rat u Iranu.

Iz kompanije YouTube saopćeno je za Middle East Eye (Middle East Eye) da je kanal uklonjen zbog kršenja pravila o spamu, obmanjujućim praksama i prevarama, ali bez navođenja konkretnih detalja o pojedinačnom sadržaju.

Sadržaj kanala Explosive Media uglavnom se sastojao od animiranih videa koji su satirično prikazivali američke vojne akcije protiv Irana i ismijavali Trampa. U jednom od snimaka prikazan je kako Tramp baca stolicu na američke vojne zvaničnike, dok iranski generali pritiskaju crveno dugme s natpisom „Nazad u kameno doba“, što je referenca na ranije izjave američkog ministra odbrane Pit Hegseta (Pete Hegseth).

Drugi video prikazivao je Trampa u karikaturalnom obliku s natpisom „POBJEDA! Ja sam gubitnik“, što je dio političke satire.

Dio sadržaja referisao se i na šijitsku islamsku historiju i mitologiju, uključujući prikaze Huseina ibn Alija (Hussein ibn Ali), unuka poslanika Muhameda, koji je važan simbol u šijitskoj tradiciji i narativima otpora.

Najnoviji video objavljen prije gašenja kanala prikazivao je Trampa kako vodi rat u Iranu, uz tvrdnje da to radi kako bi skrenuo pažnju s „Epsteinovih dosjea“ i po nalogu Izraela, dok su se u istom sadržaju iznosile i neutemeljene tvrdnje o Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein) i njegovim saradnicima.

Raniji videi referisali su se na žrtve američkih vojnih intervencija kroz historiju, uključujući starosjedilačke narode, Vijetnamce, te civilne žrtve u Hirošimi, Nagasakiju i Gazi, uz citiranje Malcolma X.