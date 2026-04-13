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LEGO KOCKICE

YouTube uklanja proiranski kanal koji producira anti-Trampovske videosnimke

U jednom od snimaka prikazan je kako Tramp baca stolicu na američke vojne zvaničnike, dok iranski generali pritiskaju crveno dugme

Lego kocke. Screenshot

A. O.

13.4.2026

Google, vlasnik platforme YouTube, uklonio je kanal grupe Explosive Media, koja je proizvodila Lego-animacije u kojima se ismijava predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) i američki rat u Iranu.

Iz kompanije YouTube saopćeno je za Middle East Eye (Middle East Eye) da je kanal uklonjen zbog kršenja pravila o spamu, obmanjujućim praksama i prevarama, ali bez navođenja konkretnih detalja o pojedinačnom sadržaju.

Sadržaj kanala Explosive Media uglavnom se sastojao od animiranih videa koji su satirično prikazivali američke vojne akcije protiv Irana i ismijavali Trampa. U jednom od snimaka prikazan je kako Tramp baca stolicu na američke vojne zvaničnike, dok iranski generali pritiskaju crveno dugme s natpisom „Nazad u kameno doba“, što je referenca na ranije izjave američkog ministra odbrane Pit Hegseta (Pete Hegseth).

Drugi video prikazivao je Trampa u karikaturalnom obliku s natpisom „POBJEDA! Ja sam gubitnik“, što je dio političke satire.

Dio sadržaja referisao se i na šijitsku islamsku historiju i mitologiju, uključujući prikaze Huseina ibn Alija (Hussein ibn Ali), unuka poslanika Muhameda, koji je važan simbol u šijitskoj tradiciji i narativima otpora.

Najnoviji video objavljen prije gašenja kanala prikazivao je Trampa kako vodi rat u Iranu, uz tvrdnje da to radi kako bi skrenuo pažnju s „Epsteinovih dosjea“ i po nalogu Izraela, dok su se u istom sadržaju iznosile i neutemeljene tvrdnje o Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein) i njegovim saradnicima.

Raniji videi referisali su se na žrtve američkih vojnih intervencija kroz historiju, uključujući starosjedilačke narode, Vijetnamce, te civilne žrtve u Hirošimi, Nagasakiju i Gazi, uz citiranje Malcolma X.

Na mreži X, Explosive Media je kritikovala odluku YouTubea, navodeći da je njihov sadržaj pogrešno označen kao „nasilan“, uz poruku: „Ozbiljno! Jesu li naše Lego-animacije zaista nasilne?“

Grupa, poznata i kao Akhbar Enfejari, tvrdi da nije povezana s iranskom vladom, iako se u medijima često navodi suprotno. Njihovi videi su ostvarivali milione pregleda na različitim platformama.

Prema navodima BBC-ja (BBC), vođa grupe koji se predstavlja kao „Mr. Explosive“ tvrdi da tim ima manje od 10 članova i da je iranska vlada „klijent“ njihove produkcije.

Sadržaj je, međutim, uglavnom nedostupan unutar Irana, koji se prema organizaciji NetBlocks nalazi u dugotrajnom internet-ograničenju. Kritičari tvrde da vlasti time ograničavaju slobodan protok informacija, dok zvaničnici navode da se radi o mjeri protiv dezinformacija.

U međuvremenu, Donald Tramp je na platformi Truth Social objavio sliku koja ga prikazuje u liku Isusa Krista, što je dodatno izazvalo reakcije u javnosti.

# IRAN
# SAD
# LEGO KOCKICE
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