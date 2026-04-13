Bivši šef CIA-e pozvao na smjenu Trampa: Ova osoba je očigledno poremećena

Bivši direktor američke Centralne obavještajne agencije (CIA) Džon Brenan (John Brennan) pozvao je na smjenu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump), tvrdeći da on nije sposoban da obavlja funkciju šefa države.

U intervjuu za MSNBC, Brenan je oštro kritikovao Trampovu retoriku prema Iranu, posebno njegove izjave o mogućem uništenju iranske civilizacije, upozoravajući da takva komunikacija predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik i ukazuje na mogućnost eskalacije vojne sile.

- Ova osoba je očigledno poremećena. Mislim da je 25. amandman napisan imajući na umu Donalda Trampa - rekao je Brenan, referirajući se na Ustav Sjedinjenih Američkih Država.

On je upozorio da je Tramp, prema njegovom mišljenju, previše rizičan da bi ostao na poziciji vrhovnog komandanta oružanih snaga, s obzirom na pristup nuklearnom arsenalu SAD-a.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih političkih rasprava u SAD-u o Trampovim odlukama u vezi s Iranom i sve oštrijom retorikom prema toj zemlji.

Tramp je ranije upozorio da će „cijela iranska civilizacija umrijeti“ ukoliko Iran ne ispuni njegove zahtjeve, što je Brenan ocijenio kao prijetnju koja može implicirati i upotrebu nuklearnog oružja.

Prema podacima NBC News (NBC News), više od 70 demokratskih zastupnika u američkom Kongresu već je pozvalo na aktiviranje 25. amandmana, koji omogućava potpredsjedniku i većini članova kabineta da proglase predsjednika nesposobnim za obavljanje dužnosti.

Ipak, analitičari ocjenjuju da su šanse za takav ishod male, s obzirom na podršku koju Tramp i dalje ima unutar vlastite administracije, uključujući potpredsjednika Džej Di Vensa (JD Vance) i članove kabineta.

Dodatnu pažnju izaziva i činjenica da se i sam Brenan nalazi pod istragom američkog Ministarstva pravde, pokrenutom u okviru šire istrage protiv bivših zvaničnika sigurnosnog aparata. U istom kontekstu pod istragom se našao i bivši direktor FBI-a Džejms Komi (James Comey), protiv kojeg su ranije bile podignute optužbe za lažno svjedočenje, ali su kasnije odbačene.