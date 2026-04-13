Kasem pozvao na otkazivanje pregovora s Izraelom: Oni su čin kapitulacije, suočimo se s agresorima

Vođa Hezbolaha, Naim Kasem (Naim Qassem), pozvao je vladu Libana da otkaže planirani sastanak s izraelskom stranom u Vašingtonu (Washington), koji je zakazan za utorak, ocjenjujući takve razgovore besmislenim i pozivajući na zajednički otpor, kako je naveo, „agresiji“.

U televizijskom obraćanju, Kasem je poručio da će Hezbolah nastaviti da se suprotstavlja izraelskim napadima na Liban.

- Niko nema pravo voditi Liban prema tom pristupu bez internog konsenzusa među njegovim komponentama, što se nije dogodilo - rekao je Kasem.