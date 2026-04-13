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VOĐA HEZBOLAHA

Kasem pozvao na otkazivanje pregovora s Izraelom: Oni su čin kapitulacije, suočimo se s agresorima

Suočimo se zajedno s agresijom, a onda možemo pronaći razumijevanje o budućnosti i o svemu, poručio je

Vođa Hezbolaha, Naim Kasem. Platforma X

A. O.

13.4.2026

Vođa Hezbolaha, Naim Kasem (Naim Qassem), pozvao je vladu Libana da otkaže planirani sastanak s izraelskom stranom u Vašingtonu (Washington), koji je zakazan za utorak, ocjenjujući takve razgovore besmislenim i pozivajući na zajednički otpor, kako je naveo, „agresiji“.

U televizijskom obraćanju, Kasem je poručio da će Hezbolah nastaviti da se suprotstavlja izraelskim napadima na Liban.

- Niko nema pravo voditi Liban prema tom pristupu bez internog konsenzusa među njegovim komponentama, što se nije dogodilo - rekao je Kasem.

On je optužio Izrael da pokušava unijeti podjele unutar libanskog društva.

- Suočimo se zajedno s agresijom, a onda možemo pronaći razumijevanje o budućnosti i o svemu - poručio je.

Kasem je u potpunosti odbacio mogućnost pregovora s Izraelom, navodeći da su takvi procesi besmisleni.

- Ovi pregovori su (čin) kapitulacije i predaje i lišili bi Liban njegove snage. Pozivamo, dok još postoji prilika, na historijski i herojski stav otkazivanjem ovog pregovaračkog sastanka - istakao je Kasem.

# IZRAEL
# LIBAN
# WASHINGTON
# NAIM QASSEM
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