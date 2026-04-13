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Iranska Revolucionarna garda: Ako se rat nastavi, pokazat ćemo sposobnosti koje neprijatelj ne može ni zamisliti

IRGC je pritom naglasio da Teheran raspolaže dodatnim vojnim mogućnostima

Iranska Revolucionarna garda. Platforma X

A. O.

13.4.2026

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) upozorila je da Iran još uvijek nije u potpunosti „otkrio“ svoje vojne kapacitete.

- Ako se rat nastavi, pokazat ćemo sposobnosti koje neprijatelj ne može ni zamisliti - poručili su iz IRGC-a.

Prema navodima iranskih medija, glasnogovornik Revolucionarne garde, Hosein Mohebi (Hossein Mohebi), izjavio je da će Iran u eventualnom nastavku sukoba primijeniti „savremene metode ratovanja“, na koje bi protivničke strane imale vrlo ograničen odgovor.

IRGC je pritom naglasio da Teheran raspolaže dodatnim vojnim mogućnostima koje, kako tvrde, još nisu javno prikazane, uz poruku da će one biti upotrijebljene ukoliko dođe do dalje eskalacije.

# IRAN
# IRGC
# HOSSEIN MOHEBI
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