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KRITIKE UPUĆENE EVROPI

Netanjahu: Izrael i Amerika brane cijeli svijet, mnogo toga je zaboravljeno od Holokausta

Zadali smo težak udarac zlom režimu u Iranu, poručio je Netanjahu

Netanjahu: Izrael i Amerika brane cijeli svijet. AP

A. O.

14.4.2026

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) u govoru povodom Dana sjećanja na Holokaust kritikovao je Evropu, poručivši da je suočena s, kako je rekao, „dubokom moralnom slabošću“.

Netanjahu je ocijenio da Evropa „gubi kontrolu nad svojim identitetom, vrijednostima i odgovornošću da brani civilizaciju od barbarstva“, naglašavajući da Izrael, prema njegovim riječima, preuzima ključnu ulogu u toj borbi.

- Evropa je mnogo toga zaboravila od Holokausta. Ima još mnogo da nauči, posebno o jasnoj moralnoj razlici između dobra i zla, koja u presudnim trenucima zahtijeva djelovanje, čak i rat, u odbrani života - izjavio je Netanjahu.

Dodao je da Izrael ne zaboravlja svoju, kako je naveo, vječnu odgovornost te da zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim saveznicima brani ne samo sebe, već i širi svjetski poredak. Istakao je da Izrael stoji uz SAD na čelu „slobodnog svijeta“.

Govoreći o odnosima s Vašingtonom (Washington), Netanjahu je pohvalio saradnju s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump), navodeći da su dvije zemlje u protekloj godini provele zajedničke operacije protiv Irana.

- Zadali smo težak udarac zlom režimu u Iranu. Da nismo djelovali protiv njihovih nuklearnih i vojnih ciljeva, mjesta poput Natanca, Fordova i Isfahana danas bi izazivala strah poput imena logora smrti - rekao je Netanjahu, aludirajući na nacističke logore poput Aušvica (Auschwitz).

Zaključio je da je cilj takvih akcija spriječiti scenarije u kojima bi buduće generacije postavljale pitanje „šta ako?“, ističući da Izrael djeluje kako bi osigurao „sigurniju budućnost“.

# EVROPA
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# HOLOKAUST
# AMERIKA
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