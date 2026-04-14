Netanjahu: Izrael i Amerika brane cijeli svijet, mnogo toga je zaboravljeno od Holokausta

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) u govoru povodom Dana sjećanja na Holokaust kritikovao je Evropu, poručivši da je suočena s, kako je rekao, „dubokom moralnom slabošću“.

Netanjahu je ocijenio da Evropa „gubi kontrolu nad svojim identitetom, vrijednostima i odgovornošću da brani civilizaciju od barbarstva“, naglašavajući da Izrael, prema njegovim riječima, preuzima ključnu ulogu u toj borbi.

- Evropa je mnogo toga zaboravila od Holokausta. Ima još mnogo da nauči, posebno o jasnoj moralnoj razlici između dobra i zla, koja u presudnim trenucima zahtijeva djelovanje, čak i rat, u odbrani života - izjavio je Netanjahu.

Dodao je da Izrael ne zaboravlja svoju, kako je naveo, vječnu odgovornost te da zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim saveznicima brani ne samo sebe, već i širi svjetski poredak. Istakao je da Izrael stoji uz SAD na čelu „slobodnog svijeta“.