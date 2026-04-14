Anketa u Jeruzalemu: Izraelci umorni od rata, ali većina se protivi primirju s Iranom

Hebrejski univerzitet u Jerusalemu radio je anketu koja je pokazala da su Izraelci umorni od rata, ali, istovremeno, dvije trećine se protive trenutnom primirju između Vašingtona i Teherana.

Anketari kažu da su 9. i 10. aprila razgovarali sa 1.312 Izraelaca (1.084 Jevreja, 228 Arapa).

Velika većina ispitanika rekla je da vjeruje da ni Iran ni Hezbollah u Libanu nisu ozbiljno oslabljeni nedavnim američkim i izraelskim bombardovanjem.

Oko 39,5% ispitanika reklo je da napadi na Teheran moraju biti nastavljeni, a 41,4% da treba poštovati primirje.

"Očaj" je riječ koju je odabrala trećina ispitanika kada su zamoljeni da opišu svoju trenutnu emociju, a slijede je "zbunjenost" i "ljutnja", dok je riječ "nada" bila četvrta.

Treba podsjetiti da Izrael napada Palestince u Gazi, vrši udare na Liban, a s Amerikancima je započeo rat protiv Irana.