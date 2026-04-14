Meloni osudila Trampov napad na papu Lava: "To je neprihvatljivo"

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni) nazvala je napad Donalda Trampa (Trump) na papu Lava neprihvatljivim.

Ova izjava predstavlja izuzetno rijetku javnu kritiku Trampa od strane Meloni, koja je izgradila posebno bliske odnose s američkim predsjednikom, što pokazuje koliko je u Italiji rašireno nezadovoljstvo njegovim napadom na papu Lava.

Tramp je izazvao buru nazvavši Lava "užasnim" u dugoj tiradi u nedjelju. Potom je objavio AI-generiranu sliku na kojoj sebe prikazuje kao lik nalik Isusu, što je dodatno razbjesnilo kršćane koji su to vidjeli kao bogohuljenje.

Papa Lav, vođa 1,4 milijarde katolika širom svijeta, brzo je odgovorio, rekavši novinarima da se "ne boji" Trampove administracije i obećao da će nastaviti govoriti protiv rata koji predvode SAD protiv Irana, kao i u odbranu migranata.

Saopćenje podrške

Meloni je prvobitno izdala saopćenje podrške papi dok je on odlazio na ambicioznu posjetu četirima afričkim državama, ali bez direktnog spominjanja Trampovog napada.

Opozicioni političari optužili su je za nedostatak hrabrosti da se direktno suprotstavi Trampu, što ju je navelo da kasnije tokom dana izda drugo saopćenje kako bi pojasnila svoj stav.

- Smatram riječi predsjednika Trampa upućene Svetom Ocu neprihvatljivima. Papa je poglavar Katoličke crkve i ispravno je i normalno da poziva na mir i osuđuje svaki oblik rata - rekla je.

Meloni je bila jedini evropski lider koji je prisustvovao Trampovoj inauguraciji 2025. godine i nadala se da će njihovo prijateljstvo ojačati njen položaj u zemlji i inostranstvu.

Međutim, Tramp bi mogao postati politički teret, jer 66 posto Italijana ima negativno mišljenje o američkom lideru. Anketari navode da su Melonine veze s Bijelom kućom možda bile faktor njenog poraza prošlog mjeseca na referendumu o pravosudnoj reformi.

Italijanski potpredsjednik vlade Matteo Salvini, koji se ranije također blisko povezivao s Trampom, u ponedjeljak se distancirao od američkog lidera, što pokazuje kako evropska krajnja desnica pokušava da se udalji od MAGA orbitе.

- Papa Lav je duhovni vođa milijardi katolika, ali osim toga, ako postoji jedna osoba koja teži miru, to je papa Lav, i napadati ga ne djeluje ni mudro ni korisno - rekao je u saopćenju.

Otvoren čin agresije

Papa je biskup Rima i duhovni vođa miliona italijanskih katolika, zbog čega su političari svih opcija oprezni kada je riječ o sukobu s njim.

- Prošlo je stoljećima otkako je viđen ovako otvoren čin agresije prema rimskom papi. On je, na kraju krajeva, ‘graditelj mostova’, za razliku od Trumpa, razarača odnosa i civilizacije. Jedina prednost je ova: Trumpi dolaze i prolaze, pape ostaju", rekao je bivši premijer lijevog centra Matteo Renzi, dodajući da je važno da i katolici i nevjernici brane Lava.

Ova izjava podsjeća na italijansku izreku "chi mangia papa crepa", što otprilike znači "ko pokuša progutati papu – strada", poslovicu nastalu kroz stoljeća napetosti između papinstva i svjetovnih vladara.

- Tramp je napravio grešku stoljeća, jer se ‘chi mangia papa crepa’ više puta pokazala tačnom - rekao je crkveni historičar Alberto Melloni, podsjećajući na italijansku kraljevsku porodicu Kuća Savoja, koja se u 19. stoljeću sukobljavala s Vatikanom, ali je nestala, dok je papinstvo opstalo.

Antonio Spadaro, katolički svećenik i podsekretar vatikanskog Dikasterija za kulturu i obrazovanje, rekao je da Trampov napad otkriva njegovu slabost.

- Da je Lav nebitan, ne bi zaslužio nikakav komentar. Umjesto toga, priziva se, imenuje, osporava – znak da njegove riječi imaju težinu. Tu se pokazuje moralna snaga Crkve. Ne kao protumoć, nego kao prostor u kojem se moć ocjenjuje standardom koji sama ne kontroliše - napisao je Spadaro na mreži X.