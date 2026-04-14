Mađar tvrdi: Znam ko je kum velikom prijateljstvu Vučića i Orbana

Pobjednik jučerašnjih izbora u Mađarskoj i lider Péter Magyar izjavio je da će, nakon što njegova stranka Tisa formira vlast, biti pokrenuta istraga o navodnom pokušaju napada na plinovod kod Kanjiže. U razgovoru za N1 Srbija naglasio je da mu je važno da odnosi između Srbije i Mađarske ostanu dobri, prvenstveno zbog vojvođanskih Mađara, iako tvrdi da zna ko stoji iza bliskih odnosa između Aleksandar Vučić, Viktor Orbán i Robert Fico. Dodao je da se ne želi miješati u unutrašnja pitanja Srbije, ali je poručio da građani mogu “crpiti snagu iz jučerašnjih izbora u Mađarskoj”.

Istraga o navodnom napadu na plinovod

Magyar je podsjetio da se tokom izborne kampanje, na Uskrs, dogodio incident koji je, kako kaže, ličio na operaciju pod lažnom zastavom – navodni pokušaj napada na plinovod. Ističe da je Viktor Orbán o tome govorio sedmicu ranije, najavljujući takav scenarij.

„Mogu reći da je to izvedeno prilično nespretno i da se vidjelo kako su se organizatori povukli i nisu išli do kraja onako kako su to očekivali njihovi nadređeni iz Rusije i Viktor Orbán. Mislim da su dobro postupili jer će vlada Tise istražiti šta se tačno dogodilo i da li je postojala stvarna opasnost – jer moguće je da jeste. Ali ako je postojala stvarna opasnost, onda premijer treba upravljati državom, a ne glumiti u predstavi, kao što je to radio Viktor Orbán na Uskrs, kada je helikopterom obilazio teren i okupio mađarsku propagandu u radnim kacigama i uniformama da zajedno ‘strahuju’“, rekao je.

Dodao je da u takvim situacijama premijer mora garantovati sigurnost države.

„Građani Mađarske, kao i građani Srbije, s pravom očekuju od svojih lidera sigurnost, razvoj i mir. Pod vladom Tise u Mađarskoj će biti red, mir, sigurnost i razvoj“, naveo je.

O vezama Orbána, Vučića i Fica

Magyar je rekao da bi se rado sastao sa srpskim rukovodstvom.

„Tačno znam šta se dešava u Srbiji i kakve su veze postojale, postoje, a možda će i postojati između Orbanove vlasti i Srbije koju vodi Aleksandar Vučić, kao i kakve veze postoje između Slovačke Robert Fico i Viktora Orbána. Otprilike znam ko stoji iza tih odnosa, ko je ‘kum’ tim velikim prijateljstvima“, rekao je.

Ipak, naglasio je da je za Budimpeštu, zbog Mađara u Srbiji, izuzetno važno da odnosi dvije zemlje ostanu dobri i stabilni, bez obzira na pojedince.

„Smatram da je to u interesu i trenutnog srpskog rukovodstva i Mađara koji žive u Srbiji. Otvoren sam za saradnju, iako se vjerovatno ne slažemo u mnogim pitanjima sa predsjednikom Vučićem. Ipak, prijateljstvo naših naroda i postojeći dobri odnosi su nam važni. Nećemo se miješati u unutrašnje stvari drugih država, iako vidim kakvi su protesti i kako se vlast odnosi prema njima“, rekao je.

Poruka građanima Srbije i dijaspori

Magyar je istakao da su i u Srbiji, kao i u Mađarskoj, nezavisni mediji u teškoj situaciji.

„Ono što mogu poručiti srpskom narodu, bez miješanja u njihove unutrašnje stvari, jeste da crpe snagu iz jučerašnjih izbora u Mađarskoj. To važi i za druge zemlje gdje ljudi žive u teškim uslovima i u takozvanim hibridnim režimima – moguće je uspjeti ako se ljudi ujedine. Mi Mađari smo to mnogo puta dokazali kroz historiju“, rekao je.

Dodao je da je rezultat izbora pokazao da, uprkos međunarodnoj podršci koju je imao Viktor Orbán – uključujući lidere poput ruskog, američkog, kineskog i turskog predsjednika, kao i Aleksandar Vučić i Robert Fico – mađarski narod odlučuje o svojoj sudbini.

„Mađarski narod je rekao da historiju Mađarske pišu Mađari u Mađarskoj – i pobijedio je“, poručio je.

Na kraju je naveo da će sarađivati i sa Savezom vojvođanskih Mađara, iako su oni podržavali Orbána.

„Zahvaljujemo svim vojvođanskim Mađarima koji su glasali za nas. Svim Mađarima, uključujući one izvan granica, poručujem da mogu računati na vladu Tise. Zadržat će dvojno državljanstvo i pravo glasa, ali novac koji su do sada dobijali više neće završavati kod ljudi bliskih Viktoru Orbánu, već će zaista stizati do Mađara – bilo u Vojvodini, bilo u Transilvaniji u Rumuniji“, zaključio je Magyar.