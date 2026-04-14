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Melanija išetala iz Bijele kuće u ovakvoj haljini i vrijeme je stalo

Neki je i kritikuju pa kažu da je izgledala "kao da je obukla izgužvanu zavjesu"

Donald i Melania Trump. Screenshot

D. H.

14.4.2026

Melania Trump i Donald Trump jučer su u Bijeloj kući dočekali holandskog kralja King Willem-Alexander i kraljicu Queen Máxima. I prva dama Amerike i kraljeva supruga važe za žene sa stilom, pa ne čudi što se desio dupli modni spektakl.

"Hvala što ste nas primili", poručio je holandski kralj Willem-Alexander Donaldu Trumpu i Melaniji Trump, ispričao je insajder iz Bijele kuće za People.

Čuveni par iz Holandije ne boravi u državnoj posjeti Americi, ali se radi o službenom putovanju pa će u njihovu čast biti upriličena i svečana večera u predsjedničkoj rezidenciji u Vašingtonu.

Donald i Melania Trump. Screenshot

Melania Trump pojavila se u sofisticiranoj bijeloj haljini modne marke Erdem. Model A kroja, nalik toaletama koje su nosile dive zlatnog doba Hollywooda, odiše ženstvenošću i elegancijom. U pitanju je kreacija omiljene modne marke Meghan Markle, a ovaj brend obožava i Kate Middleton.

Haljina je ukrašena crnim cvjetovima, a materijal je takav da stvara iluziju izgužvane odjeće. Mnogi su oduševljeni stajlingom Melanije Trump koja je savršeno uklopila šminku i frizuru s odjećom, dok su visoke potpetice bez greške zaokružile njeno novo modno izdanje.

Neki je i kritikuju pa kažu da je izgledala "kao da je obukla izgužvanu zavjesu". Ipak, prednjače komplimenti.

Holandska kraljica Máxima, koja najradije nosi jarke boje, obukla je jučer narandžastu haljinu, a poznato je da je ta boja simbol kraljevske porodice Holandije. Izabrala je odgovarajuće cipele i asesoar i, iako se njen stil potpuno razlikovao od onog koji je prikazala Melania Trump, obje su bile sjajno stilizirane.

# MELANIA TRUMP
# DONALD TRUMP
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