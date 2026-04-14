Melanija išetala iz Bijele kuće u ovakvoj haljini i vrijeme je stalo

Melania Trump i Donald Trump jučer su u Bijeloj kući dočekali holandskog kralja King Willem-Alexander i kraljicu Queen Máxima. I prva dama Amerike i kraljeva supruga važe za žene sa stilom, pa ne čudi što se desio dupli modni spektakl.

"Hvala što ste nas primili", poručio je holandski kralj Willem-Alexander Donaldu Trumpu i Melaniji Trump, ispričao je insajder iz Bijele kuće za People.

Čuveni par iz Holandije ne boravi u državnoj posjeti Americi, ali se radi o službenom putovanju pa će u njihovu čast biti upriličena i svečana večera u predsjedničkoj rezidenciji u Vašingtonu.