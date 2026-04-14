Iran traži ratnu odštetu od pet arapskih zemalja

Iran je zatražio ratnu odštetu od pet arapskih zemalja, među kojima su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Katar i Jordan, tvrdeći da su učestvovale u američko-izraelskim napadima na njegovu teritoriju.

U pismu upućenom generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterresu i predsjedniku Vijeća sigurnosti UN-a, iranski predstavnik Amir Saeid Iravani naveo je da su te zemlje prekršile međunarodne obaveze time što su, kako tvrdi Teheran, omogućile ili podržale vojne akcije protiv Irana.

Iran procjenjuje da ukupna šteta od sukoba iznosi oko 270 milijardi dolara, prema preliminarnim podacima koje je iznijela portparolka iranske vlade.

Napetosti u regionu dodatno su eskalirale nakon vojnih udara SAD-a i Izraela na iranske ciljeve, nakon čega je Teheran odgovorio napadima na više regionalnih meta, uključujući Izrael i područja gdje se nalaze američke vojne snage.

Nakon višednevnih sukoba, proglašeno je privremeno primirje, dok su diplomatski razgovori između Irana i SAD-a završeni bez konkretnog dogovora.