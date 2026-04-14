Džej Di Vens hvalio Orbana, ali najavio saradnju s novim premijerom Mađarom

Američki potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) branio je odluku da posjeti Budimpeštu u završnici izborne kampanje u Mađarskoj, naglašavajući da je riječ o podršci američkim interesima i saradnji s tadašnjim premijerom Viktorom Orbanom.

Gostujući na Fox News, Vens je kazao da mu je žao zbog Orbanovog poraza, ali je istakao da njegova posjeta nije bila usmjerena na Rusiju niti Evropu, već kao znak zahvalnosti za, kako je naveo, zaštitu američkih interesa u odnosu na birokratiju Evropske unije.

Prema njegovim riječima, Orban je bio jedan od rijetkih evropskih lidera spremnih suprotstaviti se institucijama u Briselu, koje su, kako tvrdi, često djelovale protiv američkih kompanija.

Vens je dodao da je Bijela kuća bila svjesna da postoji velika mogućnost da Orban izgubi izbore, ali da su ipak odlučili stati iza lidera koji je, kako je rekao, dugo bio njihov saveznik.

Naglasio je i da Orban ima značajnu političku ostavštinu, ističući da je tokom 16 godina vlasti temeljno promijenio Mađarsku.

Ipak, Vens je poručio da će Sjedinjene Američke Države sarađivati i s novim premijerom Peterm Mađarom (Peter Magyar), čime je poslao signal spremnosti na nastavak odnosa s novom administracijom.