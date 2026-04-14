Orbanov poraz udarac populistima i dobra vijest za Balkan: Vučić i Dodik ostali bez zaleđine u Evropi

Uvjerljiv poraz Viktora Orbana i stranke Fidesz na izborima u Mađarskoj proteklog vikenda predstavlja snažan šamar političarima na Zapadnom Balkanu, koji su u kontroverznom mađarskom premijeru imali političkog saveznika, zaštitnika, povremeno finansijera, pa i ličnog prijatelja.

- Posljedice Orbanovog katastrofalnog gubitka na izborima bit će pozitivne za zemlje zapadnog Balkana. Oni koji su ga nekritički kopirali, radeći na uništavanju institucija, shvatit će da je moguće pobijediti i takve politike krajnje zloupotrebe i podređivanja institucija interesima jedne stranke, pod uvjetom da osviješteni građani izađu na izbore – kaže vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević, bivši zastupnik u Saboru i ministar u Vladi Hrvatske.

Selektivno svrstavanje

Bez pouzdanog saveznika, dodaje, sada ostaju predsjednik Srbije i bivši predsjednik RS, Aleksandar Vučić i Milorad Dodik, vlasti u RS će trebati analizirati kako to da Orbanu nije pomogla ni direktna podrška predsjednika SAD, kojoj se i oni nadaju, dok će u širim odjecima rezultati izbora u Mađarskoj pokazati da demokratska svijest u zemljama Evrope ipak prevladava u odnosu na desničarski populizam.

- Pitanje životnog standarda Mađara je bilo pitanje broj jedan, jednako važno bilo je i pitanje korupcije, kao i nastojanja Fidesza da promijeni ustav i izborne zakone, kako bi sebi osigurao beskonačan ostanak na vlasti. Građani su to onemogućili. Logično je da građani političare smatraju odgovornima za svoj životni standard. Orbanova politika nije politika nesvrstavanja, već politika selektivnog svrstavanja. Ona je rezultirala jasnim pozicioniranjem Mađarske na dno ljestvice evropskih zemalja po BDP-u. Mađari su gubili, dok su se Orban i njegovi klijenti bogatili. Takvim obrascima svjedočimo i u susjednim državama i nadamo se da će građani slijediti primjer osviještenih građana Mađarske, koji su politikama zloupotrebe vlasti odlučno rekli „ne“ – ističe Kovačević.

Odlazak Viktora Orbana predstavlja ozbiljan politički udar za Vladimira Putina, ali indirektno i za Donalda Trampa, jer slabi jedan od ključnih političkih modela i savezništava koja su gradila narativ “suverenističke” Evrope, kaže Haris Ćutahija, direktor Vanjskopolitičke inicijative BiH. Ipak, smatra da je rano govoriti o širenju tog trenda.

- Za Dodika i SNSD ovo znači gubitak najjačeg političkog saveznika unutar EU, jer je Viktor Orban godinama bio ključni zaštitnik njihovih pozicija i kanal prema evropskim institucijama. Istovremeno, slabi i važna indirektna veza prema Trampu, što dodatno sužava prostor za međunarodnu političku podršku koju su do sada mogli mobilizirati – ističe Ćutahija.

Otvaranje u Evropi

Novinar i analitičar Miljan Kovač kaže da je poraz Orbana lijepa vijest za sve stanovnike Zapadnog Balkana, svjesne da je budućnost ovog regiona u “Evropi, a ne u Rusiji, Iranu ili Kini”.

- Ovo je jak udarac populističkim režimima i poruka da se Evropa vraća sebi i da je budućnost u demokratskom i liberalnom uređenju kakvo nam nudi EU. Sada je jasno zašto se populistički, mali diktatori na Zapadnom Balkanu plaše EU i zašto su toliko navijali i tražili podršku Orbana. Njima ne odgovara društvo u kojem važe zakoni, u kojem se efikasno bori protiv korupcije, već ovako izolovane gubernije gdje mogu da rade šta hoće. Vjerujem da se sada i BiH olakšavaju putevi prema EU i normalnom društvu – naglašava Kovač.

Bivši bh. diplomata Draško Aćimović, preko zajedničkih prijatelja, poznaje Petera Mađara. U prvoj reakciji kaže da je u nedjelju pobijedila demokratija i očekuje da sada diplomatski odnosi Mađarske i BiH budu podignuti na viši nivo.

- On će na neki način postati most između Istoka i Zapada. Mislim da će BiH sigurno imati podršku na svom evropskom putu, ali i njegovu aktivnu pomoć. Mnogi putevi će se sada otvoriti. Evropa će moći izbalansirati odnose, dobiti energente, jer vidimo da ide totalni kolaps na tom planu. Mađar će pokazati da je EU put koji je Mađarska davno izabrala, a s druge strane će pokušati da izbalansira EU, Ukrajinu i Rusiju i njene energente – dodaje Aćimović.





SADA JE jasno zašto se populistički, mali diktatori na Zapadnom Balkanu plaše EU i zašto su toliko navijali i tražili podršku Orbana