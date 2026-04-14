Vučić: Izrael i Srbija će zajedno praviti najbolje dronove u ovom dijelu svijeta

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da će Izrael i Srbija zajednički praviti dronove i da će njegova zemlja imati najbolje dronove u ovom dijelu svijeta, javlja Anadolu.

Na pitanje novinara da prokomentariše pojedine tvrdnje da će Izrael sam graditi fabriku dronova u Srbiji, a zatim i dronove, Vučić je upitao da li je to pohvala ili ga time kritikuju.

- Ja mislim da me hvale. Ne umijemo mi da napravimo dronove kakve umije da napravi Izrael. Ja se time dičim, zajednički ćemo to da radimo, bit će pola-pola, 50-50. To pokazuje da ćemo da imamo najbolje dronove u ovom dijelu svijeta - rekao je Vučić na obilježavanju Dana Odreda vojne policije za specijalne namjene "Kobre".

Dodao je da mu je "najsmješnije kada pojedini mediji tvrde da je otišao avion s oružjem ili municijom za Izrael ili negdje drugdje.

- Ja kažem: 'Samo jedan?' Nadam se da će biti tri, pa sutradan tri i svakog dana tako, jer to govori o našim uspjesima i to govori o tome koliko smo pametni da osiguramo odbrambeni i sigurnosni sistem naše zemlje i nastavit ćemo to da radimo. Tako da sve to što me kritikuju, sve je tačno, sve su u pravu, pošto radimo sve mnogo više nego što oni misle i nastavit ćemo - rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije najavio je u martu otvaranje fabrike za proizvodnju naprednih dronova u Srbiji u saradnji s inostranim partnerom.

"Uskoro otvaramo prvu fabriku ozbiljnih dronova ovdje u našoj zemlji, veoma ozbiljnih, najozbiljnije svjetske produkcije. Radili smo i do sada, i kao vojska i privatne kompanije različita sklapanja, asemblije manjih dronova, komarac 1, komarac 2, privatne kompanije imate koje to rade", dodao je Vučić.