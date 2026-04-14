Tramp se obrušio na Meloni: "Šokiran sam, ona više nije ista osoba"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u telefonskom intervjuu za italijanski list “Corriere della Sera” uputio je oštre kritike premijerki Italije Đorđi Meloni (Giorgia Meloni), tvrdeći da je razočaran njenim stavom i da odbija saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp je naveo da je šokiran njenim pristupom i poručio da Meloni "ne želi pomoći da se riješimo nuklearnog oružja", te je istovremeno kritikovao i njenu politiku prema migracijama, kao i stavove o papi Lavu XIV.

Oštre optužbe na račun Meloni

- Sviđa li se Italijanima to što nam vaša premijerka ne pruža nikakvu pomoć oko nafte - upitao je Tramp.

- Sviđa li se to ljudima? Ne mogu zamisliti. Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti, prevario sam se - dodao je.

Na pitanje da li je o tome razgovarao s njom, rekao je:

- Ona jednostavno kaže da Italija ne želi biti uključena. Iako Italija odande dobija svoju naftu, iako je Amerika vrlo važna za Italiju. Ona smatra da Italija ne treba biti uključena i da bi Amerika trebala sama obaviti posao.

"Ona je neprihvatljiva"

Kada mu je preneseno da je Meloni njegove izjave o Papi nazvala neprihvatljivim, Tramp je odgovorio:

- Ona je ta koja je neprihvatljiva, jer je nije briga hoće li Iran imati nuklearno oružje, koje bi raznijelo Italiju za dvije minute da dobije priliku.

Dodao je da s njom nije razgovarao "već dugo vremena", uz obrazloženje da "ne želi pomoći oko NATO-a i nuklearnog oružja".

"Imigracija uništava Italiju i Evropu"

Tramp je u intervjuu ponovio svoje stavove o Evropi, tvrdeći da se kontinent "uništava iznutra".

- Ona više nije ista osoba, a Italija neće biti ista zemlja, imigracija uništava Italiju i cijelu Evropu - rekao je.

- Plaćaju najviše cijene energije na svijetu i nisu čak ni spremni boriti se za Hormuški tjesnac odakle je dobivaju. Ovise o Donaldu Trampu da ga drži otvorenim.

Na pitanje o pomoći saveznika, rekao je:

- Tražio sam da pošalju što god žele, ali oni to ne žele jer je NATO tigar od papira.

"Papa nema pojma što se događa"

Govoreći o papi Lavu XIV, Tramp je rekao:

- On to ne razumije i ne bi trebao govoriti o ratu, jer nema pojma šta se događa.

- Ne razumije da su u Iranu prošlog mjeseca ubili 42 hiljade demonstranata - dodao je Trump, koji je nedavno zaprijetio da će u Iranu "uništiti civilizaciju".

Orban i migracije

Upitan je li razočaran porazom Viktora Orbana na izborima, Tramp je odgovorio: "Bio je moj prijatelj, to nisu bili moji izbori, ali bio je moj prijatelj, dobar čovjek, dobro je obavio posao s imigracijom. Nije dopustio da ljudi dođu i unište njegovu zemlju kao što je to učinila Italija."

Politički razdor

Meloni je do nedavno važila za jednu od najbližih Trampovih evropskih saveznica, posebno u oblasti migracija i konzervativne politike.

Međutim, odnosi su se pogoršali nakon njegovog zaoštravanja prema Iranu i zahtjeva da se evropski saveznici aktivnije uključe, što je Rim odbio. Dodatne tenzije izazvale su i Trampove kritike Pape, na koje je Meloni reagovala negativno, produbljujući politički raskol.