Tramp poslao poruku Britancima: "Trebate bušiti bejbi, bušiti"

- Evropa očajnički treba energiju, a Ujedinjeno Kraljevstvo odbija otvoriti naftu iz Sjevernog mora. Tragično!!! - poručio je Tramp.

Tramp je naveo da je Evropa u velikoj energetskoj krizi, ali da Velika Britanija, uprkos tome, odbija otvaranje novih naftnih polja u Sjevernom moru, koje je opisao kao jedno od najvećih svjetskih nalazišta.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ponovo je privukao pažnju javnosti oštrom porukom upućenom vlastima Ujedinjenog Kraljevstva zbog njihove energetske politike i odnosa prema eksploataciji nafte u Sjevernom moru.

Posebno se osvrnuo na škotski grad Aberdin (Aberdeen), tvrdeći da bi zbog naftnog bogatstva trebao doživljavati ekonomski procvat.

- Aberdin bi trebao cvjetati. Norveška prodaje svoju naftu iz Sjevernog mora Ujedinjenom Kraljevstvu po duplo većoj cijeni i ostvaruje ogromnu zaradu - naveo je.

Tramp je istakao da je Norveška, iako u nepovoljnijem geografskom položaju, uspjela znatno bolje iskoristiti svoje energetske resurse u odnosu na Britaniju.

"Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je bolje pozicionirano na Sjevernom moru nego Norveška, trebalo bi bušiti, bejbi, bušiti!", poručio je Tramp, ponavljajući svoj prepoznatljivi slogan.

Na kraju je kritikovao i oslanjanje na obnovljive izvore energije, posebno vjetroelektrane.

- Potpuno je ludo da to ne rade… i bez vjetroturbina! - zaključio je Tramp.