Tramp poslao poruku Britancima: "Trebate bušiti bejbi, bušiti"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ponovo je privukao pažnju javnosti oštrom porukom upućenom vlastima Ujedinjenog Kraljevstva zbog njihove energetske politike i odnosa prema eksploataciji nafte u Sjevernom moru.
Tramp je naveo da je Evropa u velikoj energetskoj krizi, ali da Velika Britanija, uprkos tome, odbija otvaranje novih naftnih polja u Sjevernom moru, koje je opisao kao jedno od najvećih svjetskih nalazišta.
- Evropa očajnički treba energiju, a Ujedinjeno Kraljevstvo odbija otvoriti naftu iz Sjevernog mora. Tragično!!! - poručio je Tramp.
Posebno se osvrnuo na škotski grad Aberdin (Aberdeen), tvrdeći da bi zbog naftnog bogatstva trebao doživljavati ekonomski procvat.
- Aberdin bi trebao cvjetati. Norveška prodaje svoju naftu iz Sjevernog mora Ujedinjenom Kraljevstvu po duplo većoj cijeni i ostvaruje ogromnu zaradu - naveo je.
Tramp je istakao da je Norveška, iako u nepovoljnijem geografskom položaju, uspjela znatno bolje iskoristiti svoje energetske resurse u odnosu na Britaniju.
"Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je bolje pozicionirano na Sjevernom moru nego Norveška, trebalo bi bušiti, bejbi, bušiti!", poručio je Tramp, ponavljajući svoj prepoznatljivi slogan.
Na kraju je kritikovao i oslanjanje na obnovljive izvore energije, posebno vjetroelektrane.
- Potpuno je ludo da to ne rade… i bez vjetroturbina! - zaključio je Tramp.