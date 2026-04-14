Liban i Izrael započeli prve direktne razgovore nakon više od 30 godina

Liban i Izrael započeli su u utorak prvu rundu direktnih diplomatskih razgovora nakon više od 30 godina pod posredovanjem SAD-a, dok Izrael nastavlja ofanzivu u južnom Libanu za koju tvrdi da cilja militante Hezbollaha, javlja Anadolu.

Libanska ambasadorica u SAD-u, Nada Hamadeh, i izraelski ambasador Jehiel Leiter predstavljali su svoje zemlje tokom sastanka u State Departmentu.

Administraciju predsjednika Donalda Trampa predstavljali su državni sekretar Marko Rubio, koji istovremeno obavlja i funkciju savjetnika za nacionalnu sigurnost, američki ambasador u Libanu Mihel Isa, savjetnik Majkl Nidham i američki izaslanik u UN-u Majk Volc.

Zvaničnici su zastali radi kratkog fotografisanja prije nego što su se povukli iza zatvorenih vrata kako bi započeli pregovore.

Početak procesa

Rubio je nastojao ublažiti očekivanja od razgovora, rekavši da sastanak predstavlja početak "procesa", a ne završni događaj.

- Sve složenosti ovog pitanja neće biti riješene u narednih šest sati, ali možemo početi ići naprijed kako bismo stvorili okvir u kojem se nešto može dogoditi, nešto veoma pozitivno, nešto veoma trajno - izjavio je on.

- Ovo će potrajati, ali vjerujemo da je vrijedno ovog truda, i to je historijski poduhvat na kojem se nadamo graditi dalje. Današnja nada je da možemo definisati okvir na osnovu kojeg se može razviti trajan i postojan mir - dodao je Rubio.

Upitan šta očekuje od sastanka, izraelski izaslanik Leiter je odgovorio: "Samo dobre stvari."

Kopnena ofanziva na Liban

Izraelska vojska je proširila svoju zračnu i kopnenu ofanzivu širom Libana nakon prekograničnog napada Hezbollaha 2. marta, uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu u novembru 2024. godine.

Prema podacima libanskih zdravstvenih vlasti, od tada je najmanje 2.089 ljudi ubijeno, a 6.762 povrijeđeno u izraelskom napadu.

Izrael okupira područja u južnom Libanu, neka decenijama, a druga od prethodnih sukoba u oktobru 2023. i novembru naredne godine.