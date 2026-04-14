U Buenos Airesu počelo drugo suđenje za smrt Diega Maradone

Drugo suđenje za smrt Diega Maradone počelo je u utorak, 14. aprila, u Buenos Airesu, Argentina.

Suđenje je održano na sudu u San Isidru kako bi se utvrdila odgovornost medicinskog tima koji je bio uključen u njegu bivšeg fudbalera.

Prethodni sud je proglasio poništenje suđenja u poznatom slučaju koji uključuje sedam zdravstvenih radnika optuženih za krivični nemar u vezi s njegovom smrću.

Presuda je donesena nakon što se Julieta Makintach, jedna od troje sudija koje su predsjedavale slučajem, izuzela nakon kritika u vezi s njenim učešćem u nadolazećem dokumentarcu o postupku.

Njeno izuzeće prisililo je sud da proglasi cijelo suđenje ništavnim, efektivno resetirajući sve postupke u slučaju koji optužuje Maradonin medicinski tim da nije pružio adekvatnu njegu tokom njegovih posljednjih dana.

Razlozi za izuzeće

- Razlozi koji su doveli do izuzeća dr. Makintach naveli su nas da ovo usmeno suđenje proglasimo ništavnim - izjavio je sudija Maximiliano Savarino, opravdavajući odluku kojom je efektivno okončan dvoipomjesečni sudski proces koji je obuhvatao 21 ročište, tokom kojeg je svjedočilo preko 40 svjedoka, uključujući tri Maradonine kćerke.

Sudija je rekao da su Makintachine radnje ugrozile "objektivnost i nepristrasnost suda", čime je prekršeno pravo stranaka na suđenje pred neutralnim sudijama. Kao rezultat toga, sud sada mora odabrati novi tribunal, proces koji bi mogao odgoditi nastavak suđenja za nekoliko mjeseci.

Makintach je negirala bilo kakvu nezakonitost, iako je priznala da su neovlaštene osobe koje su snimale događaje bile lični poznanici.

Novo suđenje

Izjavila je da "nije imala drugog izbora" nego da se povuče iz slučaja nakon što su tužioci predstavili teaser trailer za dokumentarac pod nazivom "Božanska pravda". Film, koji prati posljedice Maradonine smrti u 60. godini, istaknuto prikazuje Makintach kao glavnu protagonistkinju.

- Novo suđenje je neophodno. Ponekad morate napraviti jedan korak unazad da biste napravili dva koraka naprijed . izjavio je Patricio Ferrari, jedan od tužilaca u ovom slučaju.

Zahtjev tužilaštva za poništenje suđenja podržale su sve uključene strane, osim dva od sedam advokata odbrane, koji su se zalagali za jednostavnu zamjenu sudije i nastavak postojećeg suđenja.

Maradona, koji je slavno predvodio Argentinu do titule Svjetskog prvenstva 1986. godine, umro je 25. novembra 2020. godine na periferiji Buenos Airesa, samo nekoliko dana nakon operacije mozga.

Tužioci tvrde da njegova smrt nije bila neizbježna i da bi se izbjegla da je dobio odgovarajuću njegu od optuženih zdravstvenih radnika.