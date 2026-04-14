Napadi usred pregovora: Izraelska avijacija bombardovala jug Libana

Izraelski zračni napadi ciljali su u utorak gradove na jugu Libana, dok su se u Vašingtonu nastavljali pregovori o prekidu vatre između Libana i Izraela, izvijestila je Nacionalna novinska agencija (NNA), prenosi Anadolu.

Napadi su pogodili Ain Baal, Tayr Debbu i periferiju rijeke Litani u oblasti Qasimiya, kao i Siddiqine i Deir Kifu u okrugu Tir.

Zaseban udar ciljao je grad Braachit, a prema navodima agencije, nije bilo izvještaja o povrijeđenima.