Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BLISKI ISTOK

Napadi usred pregovora: Izraelska avijacija bombardovala jug Libana

Napadi ciljali gradove u okrugu Tir

Izraelska avijacija bombardovala jug Libana. Platforma X

M. Až.

14.4.2026

Izraelski zračni napadi ciljali su u utorak gradove na jugu Libana, dok su se u Vašingtonu nastavljali pregovori o prekidu vatre između Libana i Izraela, izvijestila je Nacionalna novinska agencija (NNA), prenosi Anadolu.

Napadi su pogodili Ain Baal, Tayr Debbu i periferiju rijeke Litani u oblasti Qasimiya, kao i Siddiqine i Deir Kifu u okrugu Tir.

Zaseban udar ciljao je grad Braachit, a prema navodima agencije, nije bilo izvještaja o povrijeđenima.

Napadi dolaze u trenutku kada su Liban i Izrael uključeni u direktne pregovore o prekidu vatre u Vašingtonu pod posredovanjem SAD-a, što predstavlja prve takve razgovore između dvije strane u posljednjim decenijama.

Izraelska vojska je proširila zračnu i kopnenu ofanzivu širom Libana nakon prekograničnog napada Hezbolaha 2. marta, uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu u novembru 2024. godine.

Libanske zdravstvene vlasti saopštile su da je od tada najmanje 2.124 ljudi ubijeno, a 6.921 povrijeđeno u izraelskom napadu.

# IZRAEL
# LIBAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.