Moskva ukinula "poseban status" Mađarskoj i poručila: "Nikada nismo bili prijatelji s Orbanom"

Kremlj je u utorak pokušao umanjiti značaj izbornog poraza dugogodišnjeg mađarskog premijera Viktora Orbana, istovremeno poručujući da je Moskva spremna na "pragmatičan dijalog" s novoizabranim liderom Peterom Mađarom.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija s opreznim optimizmom posmatra prve poruke nove mađarske administracije.

- Za sada možemo sa zadovoljstvom primijetiti, koliko razumijemo, njegovu spremnost na pragmatičan dijalog. I s naše strane postoji takva spremnost, a dalje ćemo postupati u skladu s konkretnim potezima nove mađarske vlade - rekao je Peskov.

Dan ranije Moskva nije uputila čestitku Mađaru povodom izborne pobjede. Umjesto toga, Peskov je naglasio da Mađarska više nema poseban status i da se sada vodi kao dio "neprijateljskih zemalja", zajedno s ostatkom Evrope.

Ipak, nakon Orbanovog poraza, Kremlj je priznao gubitak dugogodišnjeg partnera.

- Mađarska je napravila svoj izbor. Mi taj izbor poštujemo - rekao je Peskov.

U nastavku je dodatno ublažen ton prema bivšem savezniku.

- Nikada nismo bili prijatelji s Orbanom - izjavio je Peskov, dodajući da Moskva ostaje otvorena za "obostrano korisne odnose" s Budimpeštom.

Stav nove vlasti u Budimpešti

Novoizabrani lider Peter Mađar poručio je da ne očekuje nagli prekid odnosa s Rusijom. Najavio je nastavak pragmatične vanjske politike, uključujući uvoz ruskih energenata, ali i jačanje veza sa Zapadom.

- Ne možemo promijeniti geografiju - rekao je Mađar, naglašavajući potrebu da Mađarska osigura stabilne energetske izvore, uključujući i ruske.

Procjene pokazuju da Mađarska i dalje zavisi od Rusije za više od 80 posto uvoza fosilnog plina i nafte, što Moskvi ostavlja značajan dugoročni utjecaj.

Međutim, Mađar je jasno poručio da neće nastaviti Orbánovu politiku prema Kremlju, posebno u kontekstu rata u Ukrajini, koji je otvoreno nazvao ruskom agresijom.

- Ako Vladimir Putin nazove, javit ću se. Ako bismo razgovarali, rekao bih mu da bi bilo dobro zaustaviti ubijanje i okončati rat nakon četiri godine - izjavio je Mađar.

Promjena kursa u Budimpešti

Za razliku od njega, Orban je godinama održavao bliske odnose s Vladimirom Putinom, često blokirajući ili ublažavajući sankcije Evropske unije i pomoć Ukrajini.

Izborni rezultat izazvao je reakcije i u javnosti, gdje su građani Budimpešte slavili uz povike "Rusi, idite kući", slogan poznat još iz revolucije 1956. godine.

Politički analitičar Aleksandar Baunov iz Carnegie fondacije ocijenio je da je poraz Orbana ozbiljan udarac za Kremlj i da Moskva iz toga izvlači šire zaključke o svojim partnerima.

- U Moskvi je zaključak da samo istinski autoritarni sistemi mogu biti pouzdani partneri, dok su nade da bi Zapad mogao ličiti na Rusiju iluzorne - naveo je Baunov.

Dodao je da se ta procjena ne odnosi samo na Mađarsku, već i na druge političke aktere, uključujući Donalda Trampa, za kojeg dio ruskih analitičara smatra da ne predstavlja dugoročnu garanciju stabilnosti.