Gutereš upozorava: Međunarodno pravo se gazi, Hormuški moreuz mora ostati slobodan

Generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš upozorio je u utorak da poštovanje međunarodnog prava erodira širom svijeta, posebno na Bliskom istoku, upozoravajući da bi posljedice mogle produbiti nestabilnost i sukobe, javlja Anadolu.

- Širom svijeta, a drastično na Bliskom istoku, poštovanje međunarodnog prava se gazi - rekao je Gutereš novinarima tokom konferencije za medije u sjedištu UN-a u Njujorku, navodeći da se "pravila koja regulišu upotrebu sile i vođenje neprijateljstava ignorišu".

Širi rizici

Upozoravajući na šire rizike, Gutereš je opisao međunarodno pravo kao "neophodno" i rekao: "Bez njega se nestabilnost širi, nepovjerenje produbljuje, a sukobi izmiču kontroli".

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, naglasio je da "nema vojnog rješenja za ovu krizu" i da "mirovni sporazumi zahtijevaju upornu posvećenost i političku volju".

Pozivajući na obnovljenu diplomatiju, Gutereš je kazao da se "ozbiljni pregovori moraju nastaviti" i naglasio da se "prekid vatre mora očuvati".

- A međunarodna prava i slobode navigacije, uključujući i one u Hormuškom moreuzu, moraju poštovati sve strane - dodao je on.

Nastavak pregovora

Na pitanje da li je upoznat s mogućnošću nastavka pregovora između SAD-a i Irana, Gutereš je rekao: "Indikacije koje imamo govore da je vrlo vjerovatno da će se ovi razgovori ponovo pokrenuti", te je ukazao na svoj posljednji razgovor s zamjenikom premijera Pakistana Ishakom Darom.

Šef UN-a skrenuo je pažnju na Liban, opisujući razgovore između Izraela i Libana kao "veoma važne" za otvaranje puta ka stvaranju uslova za promjenu smjera na terenu.

- Istina je da su Hezbolah i Izrael uvijek pomagali jedni drugima da destabilizuju Vladu Libana - dodao je on.