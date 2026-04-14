Muškarac iz Srbije izrešetan u Barseloni: Napravili mu sačekušu usred bijela dana

U Barseloni je danas poslijepodne došlo do pucnjave u kojoj je teško ranjen muškarac za kojeg se vjeruje da je državljanin Srbije. Pucnjava se dogodila u blizini terase ugostiteljskog objekta, nedaleko od jednog poznatog trgovačkog centra, javlja Telegraf.rs.

Napad usred dana

Prema izjavama svjedoka, najmanje dva napadača ispalila su više hitaca na muškarca iz neposredne blizine, nakon čega su se dali u bijeg u pravcu trgovačkog centra. Žrtva je pogođena s dva metka i ostala je da leži na tlu.

Jedan od svjedoka naveo je da se jedan od napadača direktno uputio prema žrtvi, koja je u tom trenutku stajala pored terase lokala gdje ljudi često dolaze na ručak.

Žrtva u kritičnom stanju

Policija je saopćila da je dojavu o pucnjavi zaprimila u 15:50 sati te da su policijske ekipe i hitna pomoć brzo izašle na teren. Ranjenom muškarcu je ukazana pomoć i prebačen je u bolnicu, gdje se nalazi u kritičnom stanju.

Prema nezvaničnim informacijama, ranjeni muškarac je iz Srbije, pa policija provjerava da li je riječ o obračunu u kriminalnim krugovima. Neki izvori navode da je na njega ispaljeno najmanje pet hitaca.

Nakon pucnjave, policija je blokirala šire područje, dok su forenzičke ekipe započele uviđaj i prikupljanje dokaza.