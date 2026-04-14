Video / Rusi pogodili ključnu branu: Snimljen udar na najveći akumulacioni rezervoar u Harkovu

Ruske snage danas su pogodile branu akumulacionog rezervoara Pečenihi u Harkovskoj oblasti, koristeći šest vođenih avionskih bombi, saopćile su regionalne vlasti.
Guverner oblasti Oleg Sinjegubov naveo je da je napad izveden na branu u Čugujevskom okrugu, ističući da je riječ o najvećem akumulacionom rezervoaru u regiji, koji ima "ključni značaj" za grad Harkov i okolna područja.
Dio šire operacije
Napad je bio dio šire vojne operacije na ovu oblast. Istovremeno su ruske snage koristile dronove tipa "Molnija" i "Šahed" u napadima na Harkov, dok su ukrajinske jedinice protivzračne odbrane pokušavale odgovoriti na udare iz zraka.
Vlasti zasad nisu objavile detalje o eventualnoj šteti na brani niti o posljedicama po infrastrukturu, pozivajući se na sigurnosne razloge.
- O razaranju i posljedicama izvijestit ćemo kasnije kako ne bismo obavijestili neprijatelja - rekao je Sinjegubov, dodajući da su ekipe hitne pomoći, policija i pripadnici Državne službe za vanredne situacije već na terenu i procjenjuju stanje.
Podsjećanje na katastrofu iz 2023.
Ovaj napad podsjetio je na uništenje brane Kahovka na jugu Ukrajine u junu 2023. godine, koje je izazvalo razorne poplave duž rijeke Dnjepar. Tada su desetine naselja bile potopljene, hiljade civila raseljene, a snabdijevanje vodom ozbiljno narušeno, uz veliku štetu po okoliš.
Urušavanje te brane poremetilo je sisteme navodnjavanja i pristup pitkoj vodi u velikim dijelovima zemlje, a posljedice se osjećaju i danas.
U međuvremenu, u samom Harkovu, jedan dron pogodio je stambenu zgradu, pri čemu je oštećen jedan stan i povrijeđena jedna žena, potvrdio je guverner.
Brana Pečenihi i ranije je bila meta napada. Tokom 2022. godine služila je kao važna ruta za evakuaciju civila, poznata kao "put života", kojom su ljudi bježali s okupiranih teritorija Harkovske oblasti i šire. Kasnije je oštećena u ruskom raketnom napadu, a ukrajinski Generalštab je u septembru iste godine saopćio da su ruske snage pokušale potpuno uništiti branu, ali bez uspjeha.