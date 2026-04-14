Video / Rusi pogodili ključnu branu: Snimljen udar na najveći akumulacioni rezervoar u Harkovu

Ruske snage danas su pogodile branu akumulacionog rezervoara Pečenihi u Harkovskoj oblasti, koristeći šest vođenih avionskih bombi, saopćile su regionalne vlasti.

Guverner oblasti Oleg Sinjegubov naveo je da je napad izveden na branu u Čugujevskom okrugu, ističući da je riječ o najvećem akumulacionom rezervoaru u regiji, koji ima "ključni značaj" za grad Harkov i okolna područja.

Dio šire operacije

Napad je bio dio šire vojne operacije na ovu oblast. Istovremeno su ruske snage koristile dronove tipa "Molnija" i "Šahed" u napadima na Harkov, dok su ukrajinske jedinice protivzračne odbrane pokušavale odgovoriti na udare iz zraka.

Vlasti zasad nisu objavile detalje o eventualnoj šteti na brani niti o posljedicama po infrastrukturu, pozivajući se na sigurnosne razloge.