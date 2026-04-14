Izrael i Liban se slažu da Hezbolah treba potpuno razoružati

Učesnici razgovora između Izraela i Libana u Vašingtonu usaglasili su stav da Hezbolah treba biti potpuno razoružan, te da Iran više ne smije imati utjecaj na političku i sigurnosnu budućnost Libana.

Kako navodi NBC News, pozivajući se na zvaničnika američkog State Departmenta, ovaj zaključak predstavlja jedan od ključnih ishoda sastanka održanog u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država.

Na istom sastanku odobren je i fond vrijedan 58,8 miliona dolara (oko 54 miliona eura), namijenjen finansiranju novih humanitarnih programa za raseljene osobe u Libanu.

Sredstva će biti usmjerena na osnovne potrebe stanovništva, uključujući hranu, vodu, smještaj i hitnu pomoć najugroženijima.

Prema podacima lokalnih vlasti, više od milion civila u Libanu raseljeno je usljed sukoba između Izraela i Hezbolaha.