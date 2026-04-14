Zelenski obećao obnovu naftovoda prema Mađarskoj, zauzvrat traži ukidanje veta na 90 milijardi eura

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će oštećeni naftovod Družba biti ponovo u funkciji do kraja aprila, ali je istakao da zauzvrat očekuje određene poteze novih vlasti u Mađarskoj.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Berlinu sa njemačkim kancelarom Fridrihom Mercom (Friedrich Merz), Zelenski je poručio da će isporuka nafte biti obnovljena u ograničenom kapacitetu.

- Obećali smo da će naftovod Družba biti popravljen do kraja aprila. Ne u potpunosti, ali dovoljno da bude operativan - rekao je Zelenski.

Podrška iz Budimpešte

Istovremeno je naglasio da očekuje i političku podršku iz Budimpešte.

- Vjerujemo da to ide zajedno s drugim obavezama država članica Evropske unije, posebno Mađarske, koja je blokirala određene odluke koje su nam važne - dodao je, aludirajući na kredit od 90 milijardi eura koji je blokirala vlada Viktora Orbana (Viktor Orbán).

Naftovod Družba, kojim se ruska nafta preko Ukrajine transportuje prema Mađarskoj i Slovačkoj, već duže vrijeme je predmet spora između Evropske unije i Mađarske.

Nakon što je u januaru oštećen u napadu dronom, Orban je povukao podršku velikom finansijskom paketu pomoći Ukrajini, vrijednom 90 milijardi eura, koji bi trebao omogućiti Kijevu nastavak ratnih operacija dok ruska invazija ulazi u petu godinu.

Ipak, političke promjene u Mađarskoj mogle bi donijeti zaokret.

Brza reakcija Evrope

Budući premijer Peter Mađar (Péter Magyar), čija je ubjedljiva pobjeda na izborima prošlog vikenda izazvala optimizam među evropskim liderima, već je najavio spremnost da ukine blokadu i omogući realizaciju finansijske pomoći.

Njemački kancelar Merc dodatno je naglasio važnost brze reakcije Evropske unije.

- Također želimo brzo osigurati EU kredit za Ukrajinu, koji je dogovoren u decembru, da krene u primjenu. Sredstva za vojnu pomoć moraju se sada brzo isplatiti. Ukrajini su hitno potrebna - rekao je Merc.