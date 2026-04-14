Podaci demantuju tvrdnje SAD-a: Prvi dan američke blokade imao je minimalan utjecaj na saobraćaj kroz Hormuz

Prvi puni dan američke blokade brodova koji uplovljavaju u iranske luke imao je tek ograničen uticaj na pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz, pokazuju podaci o kretanju brodova.

Prema dostupnim informacijama, najmanje osam brodova, među kojima i tri tankera povezana s Iranom, prošlo je kroz ovaj strateški prolaz uprkos blokadi koju je najavio Donald Tramp.

Tankeri nastavili polvidbu?

Blokadu je američki predsjednik saopćio u nedjelju, nakon što pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Islamabadu tokom vikenda nisu donijeli dogovor. Ovaj potez dodatno je povećao neizvjesnost na tržištu nafte, među brodarskim kompanijama i osiguravajućim kućama za ratne rizike, iako je obim prometa kroz moreuz i dalje znatno manji u odnosu na period prije eskalacije sukoba između SAD-a i Irana.

Prema podacima koje prenosi Reuters, uprkos tvrdnjama američkih snaga da nijedan brod nije prošao bez zadržavanja, u praksi su pojedini tankeri nastavili plovidbu, uključujući i plovila koja nisu bila direktno usmjerena ka iranskim lukama.

Istovremeno, Ministarstvo vanjskih poslova Kine ocijenilo je američku blokadu kao "opasnu i neodgovornu", upozoravajući na dodatnu destabilizaciju regiona.

Navodi CENTCOM-a

Podsjetimo, prema navodima CENTCOM-a, u operaciji učestvuje više od 10.000 pripadnika američke mornarice, marinaca i zračnih snaga, uz podršku više od deset ratnih brodova i velikog broja aviona. Kako tvrde, cilj operacije je zaustavljanje plovila koja ulaze i izlaze iz iranskih luka u širem području Perzijskog i Omanskog zaljeva.

CENTCOM navodi da tokom prvih 24 sata nijedan brod nije uspio "probiti blokadu", te da je šest trgovačkih brodova postupilo po naređenjima američkih snaga i vratilo se prema iranskim lukama u Omanskom zaljevu.

Također ističu da se mjere primjenjuju na sve brodove bez izuzetka, uz tvrdnju da se blokada provodi "nepristrasno", dok se istovremeno naglašava da je sloboda plovidbe i dalje osigurana za brodove koji ne ulaze u iranske luke. Američke snage upozorile su da će svi pokušaji neovlaštenog prolaska biti presretnuti, preusmjereni ili zaplijenjeni, uz izuzetak humanitarnih pošiljki.

U međuvremenu, Iran i njegovi vojni zvaničnici najavili su mogućnost odmazde, što dodatno pojačava tenzije u regiji od ključnog značaja za globalnu trgovinu energentima.