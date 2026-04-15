Predsjednik SAD ponovo napao papu Lava: Uputio kritike i NATO-u

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) ponovno se u nizu objava na svojoj društvenoj mreži Truth Social osvrnuo na papu Lava i NATO. U jednoj od poruka zatražio je da neko kaže papi Lavu da je neprihvatljivo da Iran posjeduje nuklearnu bombu. Tramp je također iznio tvrdnju da su iranske vlasti u posljednja dva mjeseca ubile "najmanje 42.000" demonstranata.

Trampova objava . Truth Social Trampova objava . Truth Social

U drugoj objavi ponovio je svoje već poznate kritike na račun Sjevernoatlantskog saveza. Za NATO je poručio kako nije bio uz njih, i neće biti ni u budućnosti. Podsjetimo, Tramp je prethodnih dana na društvenoj mreži Truth Social žestoko napao papu Lava XIV. - Nije dobar u svom poslu... slab je po pitanju kriminala i užasan za vanjsku politiku. Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. Ne želim papu koji misli da je strašno što je Amerika napala Venecuelu - napisao je. Tramp je također podijelio sliku generiranu umjetnom inteligencijom na kojoj je prikazan kao Isus Krist, no kasnije je obrisao objavu. Tvrdio je da ga je slika prikazivala "kao liječnika koji ljude čini boljima".

Tramp o NATO-u . Truth Social Tramp o NATO-u . Truth Social

Papa Lav XIV. odbacio je Trampove napade i poručio da neće ulaziti u političke sukobe. - Neću ulaziti u rasprave. Ono što govorim nisu napadi ni na koga. Poruka Evanđelja je jasna: 'Blago mirotvorcima' - rekao je novinarima, prenosi AP. Dodao je i da se ne boji Trampove administracije te da će nastaviti zagovarati mir i dijalog.