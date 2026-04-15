Promet kroz Hormuški moreuz se nastavlja uprkos blokadi

Prvi puni dan američke pomorske blokade iranskih luka obilježile su proturječne informacije o njezinoj efikasnosti.

Dok američka vojska tvrdi da je pomorska trgovina s Iranom u potpunosti zaustavljena, podaci o praćenju brodova pokazuju da promet kroz Hormuški moreuz i dalje teče, a kao moguća objašnjenja navode se nedovoljna pripremljenost i smetnje u radu transpondera, piše BBC.

Komandant američkog Centralnog komandanstva, admiral Bred Kuper (Brad Cooper), izjavio je u utorak da je blokada u cijelosti uspostavljena.

- Blokada iranskih luka u potpunosti je provedena. U manje od 36 sati od njezine uspostave, američke su snage potpuno zaustavile pomorsku privrednu razmjenu s Iranom - dodao je Kuper. Centralno komandanstvo prethodno je izvijestilo da se šest trgovačkih brodova okrenulo i vratilo u iranske luke nakon što su slijedili "upute američkih snaga".

S druge strane, analiza podataka o pomorskom prometu koju je proveo BBC Verify pokazuje da su u utorak kroz Hormuški moreuz prošla najmanje četiri broda povezana s Iranom, uključujući dva koja su netom prije isplovila iz iranskih luka. Blokada je započela u ponedjeljak u 14 sati po GMT-u, a nakon tog vremena moreuzom su prošla i tri broda koja nisu povezana s Iranom.

BBC-jev sigurnosni dopisnik Frank Gardner kao moguća objašnjenja za ovakvu situaciju navodi nedostatak pripreme i smetnje u radu brodskih transpondera. Podaci o praćenju također su pokazali da su dva broda povezana s Iranom promijenila kurs, ali tek nakon što su prošli kroz moreuz.