Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KRITIKOVAO MELONI

Iranci odgovorili na Trampovu teoriju: "Zašto bismo povrijedili Italiju?"

Pustila bi ih da raznesu Italiju u paramparčad za dva minuta kad bi mogli, kazao je za italijansku premijerku

Donald Tramp. Screenshot

Dž. R.

15.4.2026

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) žestoko je kritikovao italijansku premijerku Đorđi Meloni (Giorgia Meloni) zbog stava ove zemlje o ratu u Iranu i drugim pitanjima, nakon čega su iranske diplomate stale u njenu zaštitu.

Naime, Tramp je u razgovoru za italijanski Corriere della Sera izjavio kako je za Meloni mislio da je hrabra, ali da je pogriješio.

- Šokiran sam njenin stavovima. Nije je briga ima li Iran nuklearno oružje. Pustila bi ih da raznesu Italiju u paramparčad za dva minuta kad bi mogli. Meloni nam ne želi pomoći s NATO-om. Ne želi nam pomoći da se riješimo nuklearnog oružja - poručio je Tramp.

Na ove Trampove teorije stigao je i odgovor Ambasade Irana na Tajlandu.

- Zašto bismo 'povrijedili' Italiju? Volimo Italijane, nogomet i hranu, a volimo i Rim, Rimini, Pizu, Milano, Veneciju, Sardiniju, Firencu, Napulj, Genovu, Torino, Siciliju i sve između toga - naveli su iz ambasade.

Na njihovu objavu uslijedili su i brojni komentari, a jedan od Italijana je naveo kako bi volio posjetiti Iran kao turista kada se jednog dana rat okonča.

- Pozvani ste - poručili su iz ambasade.

Naravno, mnogi su iskoristili priliku i za šale na račun Italijana te je jedan od korisnika naveo kako Italija više nije poznata po nogometu, aludiravši na poraz u finalu baraža za Svjetsko prvenstvo od Bosne i Hercegovine.

- Nostalgični smo - kratko su odgovorili iz Ambasade Irana.

# IRAN
# DONALD TRUMP
# ITALIJA
# GIORGIA MELONI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.