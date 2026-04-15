Iranci odgovorili na Trampovu teoriju: "Zašto bismo povrijedili Italiju?"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) žestoko je kritikovao italijansku premijerku Đorđi Meloni (Giorgia Meloni) zbog stava ove zemlje o ratu u Iranu i drugim pitanjima, nakon čega su iranske diplomate stale u njenu zaštitu.
Naime, Tramp je u razgovoru za italijanski Corriere della Sera izjavio kako je za Meloni mislio da je hrabra, ali da je pogriješio.
- Šokiran sam njenin stavovima. Nije je briga ima li Iran nuklearno oružje. Pustila bi ih da raznesu Italiju u paramparčad za dva minuta kad bi mogli. Meloni nam ne želi pomoći s NATO-om. Ne želi nam pomoći da se riješimo nuklearnog oružja - poručio je Tramp.
Na ove Trampove teorije stigao je i odgovor Ambasade Irana na Tajlandu.
- Zašto bismo 'povrijedili' Italiju? Volimo Italijane, nogomet i hranu, a volimo i Rim, Rimini, Pizu, Milano, Veneciju, Sardiniju, Firencu, Napulj, Genovu, Torino, Siciliju i sve između toga - naveli su iz ambasade.
Na njihovu objavu uslijedili su i brojni komentari, a jedan od Italijana je naveo kako bi volio posjetiti Iran kao turista kada se jednog dana rat okonča.
- Pozvani ste - poručili su iz ambasade.
Naravno, mnogi su iskoristili priliku i za šale na račun Italijana te je jedan od korisnika naveo kako Italija više nije poznata po nogometu, aludiravši na poraz u finalu baraža za Svjetsko prvenstvo od Bosne i Hercegovine.
- Nostalgični smo - kratko su odgovorili iz Ambasade Irana.