Iranci odgovorili na Trampovu teoriju: "Zašto bismo povrijedili Italiju?"

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) žestoko je kritikovao italijansku premijerku Đorđi Meloni (Giorgia Meloni) zbog stava ove zemlje o ratu u Iranu i drugim pitanjima, nakon čega su iranske diplomate stale u njenu zaštitu.

Naime, Tramp je u razgovoru za italijanski Corriere della Sera izjavio kako je za Meloni mislio da je hrabra, ali da je pogriješio.

- Šokiran sam njenin stavovima. Nije je briga ima li Iran nuklearno oružje. Pustila bi ih da raznesu Italiju u paramparčad za dva minuta kad bi mogli. Meloni nam ne želi pomoći s NATO-om. Ne želi nam pomoći da se riješimo nuklearnog oružja - poručio je Tramp.