Prevrnuo se brod s 250 migranata: Na njemu bile Rohinje i državljani Bangladeša

Ribarski brod se prevrnuo u Andamanskom moru na putu ka Maleziji nakon čega se najmanje 250 osoba, među kojima su bili i Rohinje izbjeglice i državljani Bangladeša, vodi kao nestalo, saopćile su agencije Ujedinjenih naroda za izbjeglice i migracije.

Nije poznato kada je tačno plovilo potonulo, niti u kakvom je statusu eventualna potraga u srijedu.

Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u zajedničkoj izjavi su u utorak saopćili da je brod isplovio iz Teknafa u južnom bangladeškom okrugu Cox's Bazar, prevozeći veliki broj putnika ka Maleziji.

Prema njihovim navodima, prenatrpanost plovila, jaki vjetrovi i nemirno more doveli su do gubitka kontrole nad brodom i njegovog potonuća.

UNHCR i IOM su istakli da ovaj nestanak odražava dugotrajnu raseljenost Rohinja naroda i izostanak trajnih rješenja za njih.

Naveli su da kontinuirano nasilje u državi Rakhine u Mijanmaru čini siguran povratak Rohinja neizvjesnim, dok ograničena humanitarna pomoć, otežan pristup obrazovanju i zapošljavanju u izbjegličkim kampovima nastavljaju tjerati ranjive Rohinja izbjeglice na rizična putovanja morem, često zasnovana na lažnim obećanjima o većim platama i boljim prilikama u inostranstvu.

UNHCR i IOM pozvali su međunarodnu zajednicu da poveća finansiranje i solidarnost kako bi se osigurala pomoć koja spašava živote za Rohinja izbjeglice u Bangladešu, koji je pružio utočište za više od milion Rohinja iz Mijanmara.