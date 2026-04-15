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PREMIJERKA ITALIJE

Meloni objavila da Italija obustavlja obnavljanje vojnog sporazuma s Izraelom

Odluka Italije o obustavi vojnog memoranduma neće uticati na sigurnost Tel Aviva, saopćilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova

Đorđa Meloni. Facebook

FENA

15.4.2026

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni) izjavila je da je njena vlada "odlučila obustaviti automatsko obnavljanje vojnog sporazuma s Izraelom s obzirom na trenutnu situaciju".

Premijerka je razgovarala s novinarima tokom posjete sajmu vina Vinitaly u Veroni te se referirala na memorandum kojim se postavlja okvir za vojnu saradnju u vezi s razmjenom vojnog materijala i tehnoloških istraživanja za oružane snage, a koji je stupio na snagu 13. aprila 2016. i obnavljao se svakih pet godina.

Ministar odbrane Gido Kroseto (Guido Crosetto) napisao je pismo svom izraelskom kolegi Izraelu Kacu (Israel Katz) u kome ga je obavijestio o obustavi, saopćili su izvori.

Portal Ynet je citirao izraelske izvore koji su rekli:

- Ovo nije sigurnosni sporazum, nego memorandum o razumijevanju lišen ikakve stvarne supstance i odluka nema praktičnog značaja. Odluka Italije o obustavi vojnog memoranduma neće uticati na sigurnost Tel Aviva, saopćilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, prenosi italijanska novinska agencija ANSA.

# IZRAEL
# ITALIJA
# GIORGIA MELONI
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