Meloni objavila da Italija obustavlja obnavljanje vojnog sporazuma s Izraelom

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia Meloni) izjavila je da je njena vlada "odlučila obustaviti automatsko obnavljanje vojnog sporazuma s Izraelom s obzirom na trenutnu situaciju".

Premijerka je razgovarala s novinarima tokom posjete sajmu vina Vinitaly u Veroni te se referirala na memorandum kojim se postavlja okvir za vojnu saradnju u vezi s razmjenom vojnog materijala i tehnoloških istraživanja za oružane snage, a koji je stupio na snagu 13. aprila 2016. i obnavljao se svakih pet godina.

Ministar odbrane Gido Kroseto (Guido Crosetto) napisao je pismo svom izraelskom kolegi Izraelu Kacu (Israel Katz) u kome ga je obavijestio o obustavi, saopćili su izvori.

Portal Ynet je citirao izraelske izvore koji su rekli:

- Ovo nije sigurnosni sporazum, nego memorandum o razumijevanju lišen ikakve stvarne supstance i odluka nema praktičnog značaja. Odluka Italije o obustavi vojnog memoranduma neće uticati na sigurnost Tel Aviva, saopćilo je izraelsko ministarstvo vanjskih poslova, prenosi italijanska novinska agencija ANSA.