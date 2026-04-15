Mađarska: Knjižara koja je imala problema s Orbanom poslala simboličnu poruku

Jedna knjižara u Mađarskoj koja je imala probleme zbog zakona vlade Viktora Orbana, konačno je dočekala svojih pet minuta da pošalje poruku i na simboličan način se "osvete".

Naime, nakon izbora koji su održani 12. aprila u Mađarskoj i pobjede opozicione Tisza partije i Petera Mađara (Magyar), knjižara je sve knjige o Viktoru Orbanu simbolično stavila na police gdje se nalaze knjige iz historije.

Tako su na simpatičan način poručili šta misle o Viktoru Orbanu i njegovoj vladavini, a upravo je ova knjižara kroz godine Orbanove vladavine bila često na meti vlasti.

To se posebno odnosi na 2023. godinu kada je lanac knjižara kažnjen s oko 31.500 eura. To je učinjeno zbog jedne od knjiga za djecu koja je uvrštena na policu gdje se nalazi literatura za omladinu.

Ono što je za vlast bilo sporno jeste ilustracija koja je promovisala homoseksualnost.

- Knjige o kojima je riječ prikazuju homoseksualnost, a ipak su svrstane među knjige namijenjene djeci i klasifikovane kao omladinska literatura, te nisu distribuirane u zatvorenoj ambalaži - naveli su tada iz vladinog ureda.

Ovaj slučaj dobio je svoj epilog i na sudu, a knjižara je dobila slučaj i to zbog jednog zareza u zakonu.

Naime, u stavu vladine uredbe o trgovini navedeno je da se svi proizvodi namijenjeni djeci koji prikazuju homoseksualnost "smiju prodavati samo u zatvorenoj ambalaži, odvojeno od ostalih proizvoda".

Budući da zakonodavac tada nije stavio zarez prije riječi "samo", rečenica nije podrazumijevala da se mora čuvati odvojeno i u zatvorenoj ambalaži, već da ako se knjiga čuva odvojeno od ostalih, mora biti umotana u posebnu ambalažu.

Nakon što su izgubili slučaj na sudu, vlada je izmijenila zakon te je dodala zarez na mjesto koje ju je koštalo cijelog slučaja.