Bogati Kinez pokopan uz Mercedes, snimke šokirale svijet

Na snimku se vidi kako bager spušta crni Mercedes-Benz S450L u jamu pored grobnice. Automobil je bio ukrašen crvenim trakama, a registarska oznaka bila je "8888". Nakon toga, vozilo je zatrpano zemljom.

U Kini je na jednoj sahrani zabilježen je prizor u kojem je skupocjeni Mercedes sa rijetkim registarskim tablicama zakopan kao dio posljednje želje pokojnika, a mrežama se proširio snimak ove neobične sahrane.

Navodi se da se ovaj model Mercedesa u Kini prodaje po cijeni od najmanje 1,1 milion juana (oko 315.000 KM). Posebno je značajno što se u Kini broj 8 smatra simbolom bogatstva i sreće, pa se procjenjuje da registarske tablice poput "8888" vrijede najmanje 100.000 juana (oko 28.000 KM). Korisnici interneta pretpostavljaju da je automobil zakopan kao "pogrebni predmet" koji se pokopava zajedno sa tijelom preminulog.

Na drugom snimku zabilježeno je kako porodica pokojnika pod šatorom poslužuje goste luksuznim jelima poput jastoga. Na društvenim mrežama su se pojavile tvrdnje i da je domaćin svakom gostu podijelio "crvene koverte" sa po 500 juana (oko 140 KM) kao znak zahvalnosti.

Ovi prizori postali su glavna tema na internetu. Dok su neki komentarisali da je ovo "istinski odraz sinovske odanosti", drugi su kritikovali ovaj čin navodeći da bi "moglo doći do zagađenja zemljišta i podzemnih voda", te da se radi o pretjeranom rasipništvu i nenormalnoj kulturi sahranjivanja. Bilo je i šaljivih komentara poput onih da bi automobil mogao biti ukraden iz groba tokom noći.