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VOJNA ESKALACIJA

SAD šalje hiljade dodatnih vojnika na Bliski istok

Pojačan pritisak na Iran uz mogućnost novih vojnih akcija

Američka vojska. AP

B. A.

15.4.2026

Sjedinjene Američke Države planiraju u narednim danima rasporediti hiljade dodatnih vojnika na Bliski istok kako bi pojačale pritisak na Iran i ubrzale postizanje sporazuma, prenosi The Washington Post pozivajući se na američke zvaničnike.

Prema istim informacijama, ukoliko se prekid vatre ne bude poštovao, razmatraju se i dodatne vojne opcije, uključujući nove zračne napade, pa čak i moguće kopnene operacije.

Zvaničnici su naveli da će oko 6.000 vojnika sa nosača aviona USS George H.W. Bush biti upućeno prema regionu, uz pratnju više ratnih brodova, čime se dodatno pojačava američko vojno prisustvo na Bliskom istoku.

# SAD
# BLISKI ISTOK
# AMERIČKA VOJSKA
# POJAČANJE
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