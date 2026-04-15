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Mađar razgovarao s Netanjahuom, izraelski premijer dobio poziv da posjeti Budimpeštu

Kako je saopćeno iz ureda izraelskog premijera, Netanjahu i Mađar vodili su "srdačan razgovor"

Mađar i Netanjahu. AP

M. Až.

15.4.2026

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) i budući premijer Mađarske Peter Mađar (Peter Magyar) obavili su prvi razgovor nakon pobjede stranke Tisa na izborima održanim u nedjelju.

Kako je saopćeno iz ureda izraelskog premijera, Netanjahu i Mađar vodili su "srdačan razgovor".

Mađar je istakao da planira nastaviti bliske odnose između Mađarske i Izraela, te je uputio poziv Netanjahuu da posjeti Budimpeštu i prisustvuje obilježavanju 70. godišnjice ustanka u Mađarskoj.

Izraelski premijer je pozitivno reagovao na ovaj poziv, te je uzvratio pozivom Mađaru da učestvuje na međuvladinom sastanku u Jerusalemu, navodi se u saopćenju.

- Netanjahu je izrazio uvjerenje da će se topli odnosi koji su postojali s odlazećim premijerom Viktorom Orbanom nastaviti i tokom mandata novoizabranog premijera Mađara - saopćeno je iz njegovog ureda.

Na kraju razgovora, dvojica lidera saglasili su se da bi ministri vanjskih poslova njihovih zemalja uskoro trebali održati sastanak kako bi dodatno unaprijedili međusobne odnose.

# MAĐARSKA
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# PETER MAGYAR
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