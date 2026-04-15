Video / Vens kritikovao Papu, a iz publike stigao povik: "Isus ne podržava genocid!"

Govoreći na skupu organizacije Turning Point USA u saveznoj državi Džordžiji, Vens je rekao da podržava papine stavove o migracijama i pobačaju, ali je kritikovao njegove izjave o ulozi vojne sile kroz historiju.

Nakon verbalnog sukoba američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) s papom Lavom XIV zbog rata u Iranu, američki potpredsjednik Džej Di Vens (J.D. Vance) poručio je da bi poglavar Katoličke crkve trebao biti oprezniji kada govori o teološkim pitanjima.

Vens, koji je prešao na katoličanstvo i za sebe kaže da je duboko religiozan, osporio je papinu tvrdnju da politički lideri nikada ne bi trebali posezati za oružjem. Istakao je da bi takav stav bio u suprotnosti s oslobađanjem Francuske i koncentracionih logora tokom Drugog svjetskog rata.

- Mislim da je vrlo, vrlo važno da Papa bude oprezan kada govori o pitanjima teologije - rekao je Vens.

Papa Lav XIV. ranije je, u objavi na društvenim mrežama, poručio da učenik Kristov "nikada nije na strani onih koji su nekoć mahali mačem, a danas bacaju bombe".

Vens je na to odgovorio da bi Papa trebao biti jednako oprezan u teološkim pitanjima kao što je on sam u pitanjima javne politike.

- Sviđa mi se što je Papa zagovornik mira. To je zasigurno jedna od njegovih uloga. S druge strane, kako možete reći da Bog nikada nije na strani onih koji mašu mačem? - rekao je Vens.

- Kada Papa kaže da Bog nikada nije na strani onih koji mašu mačem, treba imati na umu više od hiljadnu godina dugu tradiciju teorije pravednog rata. Naravno, možemo se ne slagati oko toga je li neki sukob pravedan - rekao je.

Dodao je da svako ko govori o teologiji mora biti siguran da su njegove riječi utemeljene na istini, što, kako je naveo, očekuje i od svećenstva.

Povici iz publike

Tokom govora, Vensa je prekinula osoba iz publike koja je uzviknula: "Isus Krist ne podržava genocid", aludirajući na rat u Gazi.

Potpredsjednik je odgovorio: "Slažem se. Isus Krist svakako ne podržava genocid, ko god to viknuo iz mraka."

Nekoliko minuta kasnije čuli su se i novi povici iz publike: "Ubijate djecu! Bombardirate djecu!"

Vens je priznao da mnogi mlađi birači ne podržavaju politiku američke administracije na Bliskom istoku, ali ih je pozvao da ostanu politički aktivni.

- Ne kažem da se morate složiti sa mnom u svemu. Kažem: nemojte se isključiti jer se ne slažete s administracijom u jednoj temi. Uključite se više, neka se vaš glas još jače čuje. Tako ćemo na kraju vratiti zemlju - poručio je Vens.