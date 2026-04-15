Tramp objavio AI sliku na kojoj ga grli Isus: "Radikalnim lijevim luđacima se ovo neće svidjeti, meni se čini prilično lijepo"

- Radikalnim ljevičarskim ludacima se ovo možda neće svidjeti, ali meni izgleda prilično lijepo!!! Predsjednik DJT - poručio je Tramp.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social sliku generisanu vještačkom inteligencijom na kojoj ga grli Isus, uz američku zastavu u pozadini.

Na slici, koja se brzo proširila društvenim mrežama, Isus stoji iza Trampa i grli ga, dok on stoji za govornicom. Objavljena je uz profil Irish for Trump (@Dkelly4congress), a uz nju je bio i tekst:

- Nikada nisam bio posebno religiozan čovjek... ali zar ne izgleda, uz sve ove sotonističke, demonske i monstruozne zlostavljače djece koji se razotkrivaju... da je Bog možda odigrao svoj adut (trump card, op.a.)!"

Ranija AI slika izazvala burne reakcije

Tramp je ranije, prije svega nekoliko dana, objavio i AI sliku na kojoj je prikazan kao Isus, u bijeloj haljini i sa religijskim motivima u pozadini. Ta objava izazvala je oštre reakcije, uključujući kritike kršćanskih grupa i konzervativnih komentatora, koji su je nazvali bogohulnom.

Nakon brojnih kritika, Tramp je objavu uklonio, a potom izjavio da nije imao namjeru da se prikaže kao Isus, već da je mislio da je prikazan kao ljekar.

- Mislio sam da sam prikazan kao doktor - rekao je Tramp, dodajući da su za kontroverzu oko AI slike krivi mediji.

Kritike i iz njegovog političkog tabora

Zanimljivo je da kritike na račun ove objave nisu stigle samo sa političke ljevice. Dio Trampovih pristalica, uključujući konzervativne komentatore, također je ocijenio ovakve objave neukusnim i uvredljivim za vjernike.