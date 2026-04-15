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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp objavio AI sliku na kojoj ga grli Isus: "Radikalnim lijevim luđacima se ovo neće svidjeti, meni se čini prilično lijepo"

Tramp je ranije, prije svega nekoliko dana, objavio i AI sliku na kojoj je prikazan kao Isus, u bijeloj haljini i sa religijskim motivima u pozadin

Tramp objavio AI sliku na kojoj ga grli Isus. Truth Social

M. Až.

15.4.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social sliku generisanu vještačkom inteligencijom na kojoj ga grli Isus, uz američku zastavu u pozadini.

Uz objavu je napisao:

- Radikalnim ljevičarskim ludacima se ovo možda neće svidjeti, ali meni izgleda prilično lijepo!!! Predsjednik DJT - poručio je Tramp.

Na slici, koja se brzo proširila društvenim mrežama, Isus stoji iza Trampa i grli ga, dok on stoji za govornicom. Objavljena je uz profil Irish for Trump (@Dkelly4congress), a uz nju je bio i tekst:

- Nikada nisam bio posebno religiozan čovjek... ali zar ne izgleda, uz sve ove sotonističke, demonske i monstruozne zlostavljače djece koji se razotkrivaju... da je Bog možda odigrao svoj adut (trump card, op.a.)!"

Ranija AI slika izazvala burne reakcije

Tramp je ranije, prije svega nekoliko dana, objavio i AI sliku na kojoj je prikazan kao Isus, u bijeloj haljini i sa religijskim motivima u pozadini. Ta objava izazvala je oštre reakcije, uključujući kritike kršćanskih grupa i konzervativnih komentatora, koji su je nazvali bogohulnom.

Nakon brojnih kritika, Tramp je objavu uklonio, a potom izjavio da nije imao namjeru da se prikaže kao Isus, već da je mislio da je prikazan kao ljekar.

- Mislio sam da sam prikazan kao doktor - rekao je Tramp, dodajući da su za kontroverzu oko AI slike krivi mediji.

Kritike i iz njegovog političkog tabora

Zanimljivo je da kritike na račun ove objave nisu stigle samo sa političke ljevice. Dio Trampovih pristalica, uključujući konzervativne komentatore, također je ocijenio ovakve objave neukusnim i uvredljivim za vjernike.

# SAD
# DONALD TRUMP
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