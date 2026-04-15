Univerzitet u Sarajevu traži od vijećnika da odbiju plan za Kvadrant C

Senat Univerziteta u Sarajevu uputio je otvoreno pismo vijećnicama i vijećnicima Gradskog vijeća Grada Sarajeva u kojem ih poziva da ne usvoje prijedlog Regulacionog plana Kvadrant C – Marijin Dvor, navodeći da on zadire u univerzitetsku imovinu i ugrožava sigurnost studenata i zaposlenika.

Pismo je upućeno uoči sjednice Gradskog vijeća na čijem dnevnom redu se nalazi ovaj regulacioni plan. Senat podsjeća da je na vanrednoj sjednici održanoj 15. 04. 2026. godine usvojen zaključak kojim je izraženo jasno protivljenje predloženom rješenju.

U dokumentu se navodi da, uprkos primjedbama iznesenim tokom javne rasprave, plan i dalje predviđa izgradnju saobraćajnica i parking prostora na zemljištu Univerziteta u Sarajevu, na kojem se nalaze objekti Prirodno-matematičkog i Mašinskog fakulteta.

Senat upozorava da se ne radi samo o imovinsko-pravnim pitanjima, nego i o planu koji bi zelene površine oko fakulteta pretvorio u parkinge, uz dodatno povećanje građevinskog obima i spratnosti postojećih objekata u okolini.

Kako se navodi, svako plansko rješenje mora biti zasnovano na principu proporcionalnosti i jasnom dokazu javnog interesa, što, prema Senatu, u ovom slučaju nije ispunjeno. Također se ističe da postoji alternativno rješenje koje ne bi imalo štetne posljedice, a koje su prihvatili i pojedini investitori.

U pismu se naglašava da bi predloženi plan mogao ugroziti sigurnost studenata i zaposlenika, narušiti funkcionalnu cjelinu Univerziteta i dovesti u pitanje koncept zelenog i otvorenog kampusa.

Sigurnosni rizik

Zbog velikog kretanja studenata između objekata, Senat upozorava da bi predloženo saobraćajno rješenje predstavljalo ozbiljan sigurnosni rizik i povećalo mogućnost saobraćajnih incidenata.

Podsjeća se i da je Vlada Kantona Sarajevo ranije podržala razvoj kampusa kao pješačke zone i centra znanja, inovacija i istraživanja, te da bi usvajanje plana u sadašnjem obliku značilo odstupanje od tih strateških ciljeva.

Univerzitet u Sarajevu poziva vijećnice i vijećnike da prijedlog Regulacionog plana Kvadrant C – Marijin Dvor ne usvoje u postojećem obliku, već ga vrate Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo na doradu, uz obrazloženje da rješenja nisu usklađena s interesima Univerziteta.

Senat naglašava da se ne osporava razvoj ovog dijela grada, nego da Univerzitet nudi stručno i održivo rješenje koje bi omogućilo urbani razvoj uz zaštitu univerzitetske imovine i sigurnosti akademske zajednice.

Ističe se i da Univerzitet ostaje posvećen razvoju Sarajeva, ali da ne može podržati plan koji, kako navodi, zadire u njegovu imovinu bez saglasnosti.

Ukoliko zahtjevi ne budu prihvaćeni, Univerzitet najavljuje da će poduzeti sve pravne mjere zaštite svojih prava i interesa, te da će sve analize i primjedbe učiniti dostupnim javnosti.

Senat ocjenjuje da je neprihvatljivo da Univerzitet mora otvorenim pismom štititi javni interes nakon što, kako navodi, ranije primjedbe nisu uzete u obzir.

Odgovornost prema javnom interesu

Na kraju se naglašava da Gradsko vijeće ima odgovornost da odluke o urbanističkom razvoju uskladi s javnim interesom, posebno kada su u pitanju institucije od posebnog značaja poput Univerziteta u Sarajevu.

Vijećnice i vijećnici se pozivaju da svojim odlukama ne ugroze sigurnost studenata i zaposlenika niti integritet univerzitetskog prostora, te da podrže rješenja koja su zasnovana na stručnosti i zakonitosti.

Senat zaključuje da zaštita akademskog prostora i sigurnosti zajednice predstavlja i zaštitu budućeg razvoja grada i države, te da odluke Gradskog vijeća moraju biti donesene uz punu odgovornost prema javnom interesu.