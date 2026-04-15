Video / Nova izraelska ofanziva u Libanu: Pod udarom 20 sela uz granicu

Izraelska vojska izdala je naređenja za evakuaciju područja južno od rijeke Zahrani, uz angažovanje teške mehanizacije na terenu. Takav pristup uklapa se u dugoročnu strategiju formiranja tampon-zone, pri čemu su pojedine oblasti pod izraelskom kontrolom već decenijama, dok su druge zauzete u periodu od oktobra 2023. do novembra 2024. godine.

Operacija, prema istim navodima, podsjeća na ranije vojne taktike korištene tokom ofanzive u Gazi, a cilj joj je, kako izraelske vlasti navode, "čišćenje" linije fronta i sprečavanje povratka civilnog stanovništva dok se ne uspostavi sigurnost.

Prema navodima izraelskog Kanala 12, u toku je operacija pod nazivom "Silver Plow", u okviru koje je pogođeno više od 20 pograničnih sela, gdje su, kako se tvrdi, sistematski rušene kuće.

Izraelske vojne operacije na jugu Libana nastavljene su kombinacijom zračnih udara, artiljerijskog granatiranja i rušenja objekata na terenu, uprkos paralelnim međunarodnim diplomatskim pokušajima da se situacija stabilizuje.

I pored diplomatskog sastanka u Vašingtonu, kojem je prisustvovao američki državni sekretar Marko Rubio, izraelski napadi nisu obustavljeni. Libanska Nacionalna novinska agencija javila je da je u srijedu poginulo najmanje 13 osoba, među kojima i jedna porodica u mjestu Džbaa, dok su dodatne žrtve zabilježene u Ansariji i Kadmusu.

Zračni udari pogodili su i vozila u Saadijatu i Džijehu, oko 20 kilometara južno od Bejruta, dok je artiljerijska vatra usmjerena na Bint Džbejl i područja uz rijeku Litani. Ova eskalacija uslijedila je nakon rata koji je počeo 2. marta, u kojem je, prema podacima, poginulo najmanje 2.124 ljudi, dok je oko 7.000 ranjeno.

Zastupnik Hezbolaha Hasan Fadlalah kritikovao je učešće libanske vlade u pregovorima s Izraelom, poručivši da je "opcija pregovora s neprijateljem pogrešna". On je optužio vlasti u Bejrutu da "rasipaju političku i vojnu snagu Libana" i da zemlju "ostavljaju ranjivom na okupaciju".

Slične stavove iznio je i lider Hezbolaha Naim Kasem, koji je ponovio pozive na odbacivanje pregovora.

U međuvremenu, raste nezadovoljstvo među stanovništvom, koje sve češće dovodi u pitanje neprovođenje primirja iz novembra 2024. godine. Prema izvještajima medija, brojne zajednice bile su "više puta meta izraelskih napada u posljednjim sedmicama".

Sela sravnjena sa zemljom

Razaranje na jugu Libana dodatno se intenzivira, a pojedina sela, poput El-Kijama, navodno su u potpunosti sravnjena sa zemljom u roku od mjesec dana. Rušenja kuća zabilježena su i u Haninu, dok su Barašit i Nabatija el Fauka ponovo bili pod udarom.

Pažnju javnosti izazvale su i promjene na digitalnim mapama, nakon što je Apple Maps, prema navodima, uklonio nazive pojedinih sela na jugu Libana u područjima pogođenim izraelskim operacijama.

Ova vojna kampanja izazvala je oštre reakcije međunarodne zajednice. U zajedničkom saopćenju 63 države i Evropske unije osuđeni su napadi i upućen poziv na odgovornost, dok su Španija, Turska, Brazil, Rusija, Kina i Kanada također pozvale na hitnu deeskalaciju.