Video / Nova izraelska ofanziva u Libanu: Pod udarom 20 sela uz granicu

Izraelske vojne operacije na jugu Libana nastavljene su kombinacijom zračnih udara, artiljerijskog granatiranja i rušenja objekata na terenu, uprkos paralelnim međunarodnim diplomatskim pokušajima da se situacija stabilizuje.
Prema navodima izraelskog Kanala 12, u toku je operacija pod nazivom "Silver Plow", u okviru koje je pogođeno više od 20 pograničnih sela, gdje su, kako se tvrdi, sistematski rušene kuće.
Taktike korištene u Gazi
Operacija, prema istim navodima, podsjeća na ranije vojne taktike korištene tokom ofanzive u Gazi, a cilj joj je, kako izraelske vlasti navode, "čišćenje" linije fronta i sprečavanje povratka civilnog stanovništva dok se ne uspostavi sigurnost.
Izraelska vojska izdala je naređenja za evakuaciju područja južno od rijeke Zahrani, uz angažovanje teške mehanizacije na terenu. Takav pristup uklapa se u dugoročnu strategiju formiranja tampon-zone, pri čemu su pojedine oblasti pod izraelskom kontrolom već decenijama, dok su druge zauzete u periodu od oktobra 2023. do novembra 2024. godine.
I pored diplomatskog sastanka u Vašingtonu, kojem je prisustvovao američki državni sekretar Marko Rubio, izraelski napadi nisu obustavljeni. Libanska Nacionalna novinska agencija javila je da je u srijedu poginulo najmanje 13 osoba, među kojima i jedna porodica u mjestu Džbaa, dok su dodatne žrtve zabilježene u Ansariji i Kadmusu.
Zračni udari pogodili su i vozila u Saadijatu i Džijehu, oko 20 kilometara južno od Bejruta, dok je artiljerijska vatra usmjerena na Bint Džbejl i područja uz rijeku Litani. Ova eskalacija uslijedila je nakon rata koji je počeo 2. marta, u kojem je, prema podacima, poginulo najmanje 2.124 ljudi, dok je oko 7.000 ranjeno.
Zastupnik Hezbolaha Hasan Fadlalah kritikovao je učešće libanske vlade u pregovorima s Izraelom, poručivši da je "opcija pregovora s neprijateljem pogrešna". On je optužio vlasti u Bejrutu da "rasipaju političku i vojnu snagu Libana" i da zemlju "ostavljaju ranjivom na okupaciju".
Slične stavove iznio je i lider Hezbolaha Naim Kasem, koji je ponovio pozive na odbacivanje pregovora.
U međuvremenu, raste nezadovoljstvo među stanovništvom, koje sve češće dovodi u pitanje neprovođenje primirja iz novembra 2024. godine. Prema izvještajima medija, brojne zajednice bile su "više puta meta izraelskih napada u posljednjim sedmicama".
Sela sravnjena sa zemljom
Razaranje na jugu Libana dodatno se intenzivira, a pojedina sela, poput El-Kijama, navodno su u potpunosti sravnjena sa zemljom u roku od mjesec dana. Rušenja kuća zabilježena su i u Haninu, dok su Barašit i Nabatija el Fauka ponovo bili pod udarom.
Pažnju javnosti izazvale su i promjene na digitalnim mapama, nakon što je Apple Maps, prema navodima, uklonio nazive pojedinih sela na jugu Libana u područjima pogođenim izraelskim operacijama.
Ova vojna kampanja izazvala je oštre reakcije međunarodne zajednice. U zajedničkom saopćenju 63 države i Evropske unije osuđeni su napadi i upućen poziv na odgovornost, dok su Španija, Turska, Brazil, Rusija, Kina i Kanada također pozvale na hitnu deeskalaciju.