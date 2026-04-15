Tramp se ponovo obrušio na premijerku Italije: "Meloni više nije ista osoba, negativna je"

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je kritikovao italijansku premijerku Đorđu Meloni, navodeći da se njihov odnos promijenio nakon što, kako tvrdi, nije podržala američke poteze u vezi s ratom u Iranu.

U intervjuu za Fox News, Tramp je rekao da je Meloni zauzela negativan stav i da to utiče na odnose između dvije zemlje.

- Meloni je bila negativna. Ko god da je odbio da pruži pomoć u upravljanju situacijom s Iranom, više nemamo isti odnos sa tom zemljom. Samo da znate, Italija dobija velike količine nafte iz Hormuškog moreuza - rekao je Tramp.

Dodao je i da se, prema njegovom mišljenju, odnosi dodatno pogoršavaju.

- Ona više nije ista osoba, a Italija nikada neće biti ista zemlja”, ponovio je Tramp.

U odvojenom telefonskom razgovoru za italijanski list Corriere della Sera, Tramp je rekao da je “šokiran” Meloni i da je pogrešno procijenio njenu spremnost da podrži Sjedinjene Američke Države u sukobu s Iranom.

- Đorđa Meloni ne želi da nam pomogne u ratu, ja sam šokiran. Da li se ljudima sviđa činjenica da vaša premijerka ne čini ništa da bi se osigurala nafta? Da li joj se to sviđa? Ne mogu da zamislim. Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti, ali sam pogriješio - rekao je Tramp.