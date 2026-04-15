Mađar se nakon dugo vremena pojavio na državnoj televiziji: "Suspendovat ćemo lažno informisanje koje se ovdje provodi"

Budući mađarski premijer Petar Mađar (Péter Magyar) nakon godinu i po dana ponovo se pojavio u javnim medijima, i to u dva intervjua – na radiju Kossuth i u programu uživo na televiziji M1.

Mađar je u obraćanju novinarima, za koje tvrdi da su ga ranije ignorisali i davali prednost njegovom političkom protivniku Viktoru Orbanu, uzvratio oštrim kritikama, prenosi mađarski portal Index.hu.

- Da pogledam malo oko sebe. Dobar je osjećaj biti ovdje, godinu i po nakon 26. septembra 2024. godine, kada sam posljednji put bio ovdje i kada su posljednji put u eter pustili lidera najveće stranke.

Voditeljica je kazala da je više puta pokušala da ga pozove, na šta je on odgovorio da pozivi nisu stizali do januara 2026. godine.

- Nema problema, nema lične uvrijeđenosti, iako ste ovdje čitav dan blatili mene i moju porodicu.

"Gebels bi bio oduševljen"

Voditeljica je to odbacila, dok je Mađar tvrdio da je na M1 rečeno kako njegova djeca ne razgovaraju s njim, što je nazvao netačnim.

- Suspendovat ćemo lažno informisanje koje se ovdje provodi i stvoriti uslove za nezavisne, objektivne medije. Nakon ovoga što se ovdje događalo, i Gebels ili sjevernokorejski diktator bi bili oduševljeni. Vidim da se, otkako su Mađari srušili sistem, stvari mijenjaju – prvi put nakon godinu i po prenosili su uživo moju konferenciju - kazao je Mađar.