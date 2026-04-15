Mađar se nakon dugo vremena pojavio na državnoj televiziji: "Suspendovat ćemo lažno informisanje koje se ovdje provodi"

Budući mađarski premijer Petar Mađar (Péter Magyar) nakon godinu i po dana ponovo se pojavio u javnim medijima, i to u dva intervjua – na radiju Kossuth i u programu uživo na televiziji M1.
Mađar je u obraćanju novinarima, za koje tvrdi da su ga ranije ignorisali i davali prednost njegovom političkom protivniku Viktoru Orbanu, uzvratio oštrim kritikama, prenosi mađarski portal Index.hu.
- Da pogledam malo oko sebe. Dobar je osjećaj biti ovdje, godinu i po nakon 26. septembra 2024. godine, kada sam posljednji put bio ovdje i kada su posljednji put u eter pustili lidera najveće stranke.
Voditeljica je kazala da je više puta pokušala da ga pozove, na šta je on odgovorio da pozivi nisu stizali do januara 2026. godine.
- Nema problema, nema lične uvrijeđenosti, iako ste ovdje čitav dan blatili mene i moju porodicu.
"Gebels bi bio oduševljen"
Voditeljica je to odbacila, dok je Mađar tvrdio da je na M1 rečeno kako njegova djeca ne razgovaraju s njim, što je nazvao netačnim.
- Suspendovat ćemo lažno informisanje koje se ovdje provodi i stvoriti uslove za nezavisne, objektivne medije. Nakon ovoga što se ovdje događalo, i Gebels ili sjevernokorejski diktator bi bili oduševljeni. Vidim da se, otkako su Mađari srušili sistem, stvari mijenjaju – prvi put nakon godinu i po prenosili su uživo moju konferenciju - kazao je Mađar.
- Stranka Tisa predstavljat će sve Mađare, i naše i Orbanove glasače. Red, mir i sigurnost u zemlji. Radit ćemo za mir i zadržaćemo ogradu na granici. Za razliku od Viktora Orbana, nećemo puštati krijumčare ljudi. Radićemo na smanjenju režija jer milion i po ljudi koristi drva za ogrjev bez ikakvih olakšica. Lorinc Mesaroš, Orbanov čovjek i ‘novčanik’, u deset godina postao je pet puta bogatiji od britanske kraljevske porodice, dok stotine hiljada žive u siromaštvu - rekao je Mađar, nakon čega se ponovo osvrnuo na M1:
- Ovdje ste spalili 20 milijardi forinti na laži o nepostojećem programu Tise.
Povrat sredstava iz EU
Obećao je i povrat sredstava iz Evropske unije.
Na pitanje o zakonitosti suspenzije vijesti rekao je:
- Niste poštovali obaveze iz zakona o medijima ni uravnoteženo izvještavanje. Postoji niz sudskih presuda protiv vas. Postupaćemo zakonito, suspendovaćemo lažno informisanje. Ja se neću miješati u rad javnih medija. Nemojte nas miješati s Antalom Roganom… vaš direktor ima sudsku potvrdu da je prvak u lažnim vijestima.
U raspravi o EU fondovima rekao je voditeljici:
- Obmanjujete ljude, ponovo gurate propagandu… citirate ljude bez ovlaštenja. Juče sam razgovarao s predsjednicom Evropske komisije - kazao je i naveo prva četiri koraka.
- Mjere protiv korupcije, pristupanje Evropskom javnom tužilaštvu i osnivanje Ureda za povrat imovine.
- Vraćanje nezavisnosti istražnim tijelima i pravosuđu.
- Vraćanje slobode medijima i ukidanje finansiranja propagande – 600 milijardi forinti godišnje nedostaje zdravstvu.
- Sloboda akademske zajednice i vraćanje univerziteta i istraživačkih mreža njihovim zajednicama.
- Ovoj lažnoj propagandi je kraj… kod vas se moglo čuti i da u Njemačkoj nema interneta ili seksa - kazao je Mađar.
U nastavku rasprave Mađar je upitao: "Nije li vam neprijatno što 3,3 miliona ljudi želi promjenu, a vi i dalje čitate propagandu?"
Dotakli su se i pitanja da li voditeljica dobija pitanja u slušalicu, na šta je ona rekla: "Pokušavate me izbaciti iz takta, ali nećete uspjeti" a on uzvratio: "Mi smo strpljivi i mirni."
Prvi planovi
Predstavio je i prve planove:
- Proširićemo smanjenje režija i preispitati visoke mrežne naknade.
- Osiguraćemo jeftinu i održivu energiju.
- Učinit ćemo sve da vratimo EU sredstva; do kraja augusta odlučuje se o 4.000 milijardi forinti iz fonda za oporavak.
- Pokrećemo program energetske efikasnosti vrijedan hiljadu milijardi.
- Nećemo zatvarati 38 malih bolnica, nego ih razvijati i graditi regionalne centre.
- Moguća je brza željeznica između Budimpešte i Varšave; prvi posjet biće Varšavi, drugi Beču.
Visoke režije
O režijama je rekao:
- Ljudi plaćaju sedmostruko više od tržišne cijene. Preduzeća plaćaju najskuplju struju u Evropi… samo svaka dvadeseta može da izvozi. Orban nije htio ili mogao da dovede EU sredstva. Uništili su zemlju, postali smo najsiromašniji i najkorumpiraniji, a vi i dalje gurate propagandu.
Na kraju su se sporili i oko toga da li je Orban prihvatio kredit za Ukrajinu. "Kako se možete suzdržati od smijeha?" pitao je u jednom trenutku.